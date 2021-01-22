Московська поліція обіцяє протидіяти акціям прихильників Навального 23 січня

Московська поліція пообіцяла припиняти спроби провести неузгоджені акції 23 січня. У повідомленні, розміщеному на сайті головного управління МВС РФ у Москві в п'ятницю, 22 січня, зазначається, що у зв'язку з поширенням закликів до участі в несанкціонованих акціях відомство "офіційно застерігає, що за подібні заклики і участь у таких заходах передбачена відповідальність згідно з законом".

"Спроби провести неузгоджений публічний захід, а також будь-які провокаційні дії з боку їхніх учасників розцінюватимуться як загроза громадському порядку і негайно припинятимуться", - підкреслюють в управлінні поліції.

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Водночас керівництво російського МВС наказало 23 січня зібрати співробітників відомства на робочих місцях під приводом прибирання приміщень. Про це йдеться в розпорядженні від 20 січня заступника голови відомства Віталія Шуліки, який пояснює необхідність прибирання профілактикою поширення коронавірусу, передає видання "Медуза".

Заарештовано речницю Навального

Так само в п'ятницю Савеловський суд Москви ухвалив рішення заарештували на дев'ять діб прессекретарку Навального Кіру Ярмиш. Її визнали винною в організації несанкціонованого публічного заходу. На розгляд справи суддя витратила менше п'яти хвилин.

Кіра Ярмиш, фото з архіву

Крім того, повідомляється також про арешти співробітників штабів Навального в інших містах. Зокрема в п'ятницю на 10 діб також арештована координаторка штабу Навального в Краснодарі Анастасія Панченко, повідомив її адвокат Олександр Валявський "МБХ медіа". Раніше на активістку через анонсовані на 23 січня акції протесту склали протокол про організацію несанкціонованого заходу. У Владивостоку того ж дня на три доби заарештували координаторку місцевого штабу Катерину Ведеркіну.

Погіршення зору в Навального

Тим часом адвокатка російського опозиціонера розповіла в інтерв'ю Deutsche Welle, що в Навального погіршується зір. "У нього починаються проблеми із зором. Тому ми будемо домагатися, щоб його оглянув окуліст. Але це поки що плани на найближче майбутнє", - сказала адвокатка Навального.

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Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали при проходженні паспортного контролю після прибуття в московський аеропорт "Шереметьєво". Згодом його заарештували на 30 діб. На суботу, 23 січня, прихильники Навального в Росії анонсували проведення несанкціонованих акцій протесту.