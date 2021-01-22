Московська поліція обіцяє протидіяти акціям прихильників Навального 23 січня

Застерігши про незаконність акцій 23 січня проти арешту Олексія Навального, поліція Москви заявила, що "всі спроби провести неузгоджений публічний захід будуть негайно припинятися".
Московська поліція пообіцяла припиняти спроби провести неузгоджені акції 23 січня. У повідомленні, розміщеному на сайті головного управління МВС РФ у Москві в п'ятницю, 22 січня, зазначається, що у зв'язку з поширенням закликів до участі в несанкціонованих акціях відомство "офіційно застерігає, що за подібні заклики і участь у таких заходах передбачена відповідальність згідно з законом".
"Спроби провести неузгоджений публічний захід, а також будь-які провокаційні дії з боку їхніх учасників розцінюватимуться як загроза громадському порядку і негайно припинятимуться", - підкреслюють в управлінні поліції.
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Водночас керівництво російського МВС наказало 23 січня зібрати співробітників відомства на робочих місцях під приводом прибирання приміщень. Про це йдеться в розпорядженні від 20 січня заступника голови відомства Віталія Шуліки, який пояснює необхідність прибирання профілактикою поширення коронавірусу, передає видання "Медуза".
Так само в п'ятницю Савеловський суд Москви ухвалив рішення заарештували на дев'ять діб прессекретарку Навального Кіру Ярмиш. Її визнали винною в організації несанкціонованого публічного заходу. На розгляд справи суддя витратила менше п'яти хвилин.
Крім того, повідомляється також про арешти співробітників штабів Навального в інших містах. Зокрема в п'ятницю на 10 діб також арештована координаторка штабу Навального в Краснодарі Анастасія Панченко, повідомив її адвокат Олександр Валявський "МБХ медіа". Раніше на активістку через анонсовані на 23 січня акції протесту склали протокол про організацію несанкціонованого заходу. У Владивостоку того ж дня на три доби заарештували координаторку місцевого штабу Катерину Ведеркіну.
Тим часом адвокатка російського опозиціонера розповіла в інтерв'ю Deutsche Welle, що в Навального погіршується зір. "У нього починаються проблеми із зором. Тому ми будемо домагатися, щоб його оглянув окуліст. Але це поки що плани на найближче майбутнє", - сказала адвокатка Навального.
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Нагадаємо, 17 січня Олексія Навального затримали при проходженні паспортного контролю після прибуття в московський аеропорт "Шереметьєво". Згодом його заарештували на 30 діб. На суботу, 23 січня, прихильники Навального в Росії анонсували проведення несанкціонованих акцій протесту.