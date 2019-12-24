 Москва сподівається на допомогу Євросоюзу щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2019

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Новини

Москва сподівається на допомогу Євросоюзу щодо "Північного потоку-2"

Після запровадження американських санкцій проти російського газогону Москва чекає на підтримку з боку ЄС, заявив віцепрем'єр Росії Дмитро Козак. Він стверджує, що "Північний потік-2" є виключно економічним проєктом.

Будівництво Північного потоку-2 поки зупинено

Будівництво "Північного потоку-2" поки зупинено

Росія розраховує, що у співпраці з Євросоюзом вдасться знайти компроміс у ситуації з газогоном "Північний потік-2", що потрапив під американські санкції. Про це у середу, 25 грудня, заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Козак. "Напевно тиск (щодо "Північного потоку-2". - Ред.) буде рости, але можливості цього тиску теж не безмежні з урахуванням позиції ключових країн Європейського Союзу, які зацікавлені в тому, щоб отримати енергетичну безпеку на необхідному рівні", - заявив Козак в інтерв'ю телеканалу "Россия 24", цитує агентство новин "Інтерфакс".

Він запевнив, що російський газогін є в першу чергу економічним проєктом. "Всі розуміють, що це економічний проєкт, що з урахуванням рішень щодо України ми залучимо всі маршрути для того, щоб забезпечити надійність газопостачання Європи за рахунок російського газу", - стверджує російський віцепрем'єр.

За його словами, "економічний інтерес проб'є дорогу", тому що російський газ на 30 відсотків дешевший, ніж скраплений природний газ, який пропонують США. "Впевнені в тому, що у співпраці з європейськими країнами, Євросоюзом, ми розв'яжемо цю проблему і знайдемо компроміс. Точно таким же чином, як, здавалося б (був. - Ред.) нерозв'язний конфлікт з Україною, а він розв'язаний. Таким же чином рішення і тут", - запевнив Козак.

Як повідомлялося, раніше Європейський Союз виступив проти запроваджених США санкцій щодо компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2". "ЄС принципово виступає проти запровадження санкцій проти компаній ЄС, які ведуть законний бізнес", - заявив речник Єврокомісії.

DW.COM

У Євросоюзі критикують запровадження американських санкцій проти "компаній з Євросоюзу, які ведуть законний бізнес". А в Росії заявили, що санкції США заважають розвиватися іншим країнам. (21.12.2019)

Після запровадження американських санкцій та зупинки будівництва газогону Москва може залучити до проєкту трубоукладач "Академік Черський", який зараз перебуває в Находці, або купити інше судно, повідомляють ЗМІ. (24.12.2019)

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладанням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені. Росія пообіцяла відповісти на ці санкції.

Після того, як набули чинності санкції США проти залучених до будівництва "Північного потоку-2" підприємств, швейцарська компанія Allseas спочатку призупинили його укладання, а після консультацій з юристами покинула місце робіт.  Поки невідомо, чи планує компанія в майбутньому продовжити роботи

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream UK

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Санкції США проти "Північного потоку-2": як відреагували в Берліні (23.12.2019)

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