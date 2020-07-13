Москва поки не бачить умов для зустрічі "нормандської четвірки"

Для проведення саміту "нормандської четвірки" поки не створені необхідні умови, заявив у вівторок, 21 липня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поки для цього немає необхідних умов", - сказав Пєсков, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про те, що дата чергового саміту може бути визначена найближчим часом, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Про те, що українська сторона очікує найближчим часом дату проведення саміту в "нормандському форматі" в Берліні, заявив раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський. "Зараз ми розуміємо, що в принципі у нас є підтвердження з німецької сторони, підтвердження з французької сторони, і є узгодження, що Російська Федерація теж не проти зустрічатися. Тому що всі розуміють, як це важливо для нас усіх - зустрічатися в "нормандському форматі". Тому ми найближчим часом очікуємо дату зустрічі в "нормандському форматі", - сказав Зеленський на брифінгу у Києві.

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Перегляд мінського процесу?

9 липня віцепрем'єр-міністр України, перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков заявив, що "через низку причин умови Мінських угод більше не відображають реалій на Сході України". "Це найбільш очевидно у зв'язку з лінією зіткнення, яку було ретельно зафіксовано в офіційних Мінських угодах. Лінія фронту, визначена на початку 2015 року, відтоді застаріла внаслідок подальшої російської окупації ще 1800 квадратних миль української землі. Зрозуміло, що такі аномалії позбавляють увесь Мінський процес його логіки", - написав він у своєму блозі для Atlantic Council. При цьому Резніков наголосив, що Україна все одно виступає за продовження зусиль у рамках Мінського процесу.

Наступного дня, 10 липня, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що у Москві розцінюють заяви Резнікова про необхідність перегляду Мінських угод як сигнал про можливий вихід Києва із Мінського та Нормандського процесу. "Якщо найближчим часом цю заяву буде підтверджено або не буде спростовано тепер уже прем'єр-міністром або президентом України, то це справді означає вихід України з Мінських угод, а отже, і з Мінського й Нормандського формату переговорів з урегулювання конфлікту на Донбасі", - наголосив Козак.