 Москва отримала ноту Києва про припинення Договору про дружбу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Москва отримала ноту Києва про припинення Договору про дружбу

Ноту Києва про припинення Договору про дружбу принесли в понеділок, заявив російський дипломат. За його словами, угода перестане діяти з 1 квітня 2019 року.

Будівля російського МЗС у Москві

Будівля російського МЗС у Москві

Росія отримала офіційну ноту від Києва про непродовженя Договору про дружбу. Про це повідомив у вівторок, 25 вересня, директор другого департаменту СНД у МЗС РФ Андрій Руденко, інформує російське агентство ТАСС. За його словами, ноту приніс у понеділок, 24 вересня, тимчасовий повірений у справах України. Руденко також додав, що договір перестане діяти з 1 квітня 2019 року. "Україна вирішила не пролонгувати великий договір з Росією, звісно, ми вельми шкодуємо", - заявив російський дипломат.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією було підписано 31 травня 1997 року. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами) терміном на 10 років із подальшим автоматичним продовженням так само на десятирічний термін за відсутності  заперечень сторін. Документом закріплювався принцип стратегічного партнерства між Москвою та Києвом, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одна одної.

Як повідомлялося раніше, 17 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, який надав чинності схваленому раніше рішенню Ради національної безпеки та оборони про відмову Києва подовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Російською Федерацією. Раніше із пропозицією щодо припинення Україною дії двостроннього договору виступило МЗС України.

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