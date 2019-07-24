 Москва: з 3500 демонстрантів понад 1000 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

Москва: з 3500 демонстрантів понад 1000 затриманих

Затримання понад тисячі осіб на мітингу опозиції в Москві і невиправдане застосування сили проти мирних демонстрантів порушують права на свободу зібрань і думок, заявили в Брюсселі.

Затримання під час акції у Москві 27 липня

Затримання під час акції у Москві 27 липня

Європейський Союз розкритикував затримання понад тисячі протестувальників у Москві в суботу, 27 липня, під час мітингу за вільні вибори. Ці затримання та надмірне застосування сили щодо мирних демонстрантів порушують їхні права на свободу зібрань та вільне вираження думок, заявила в суботу ввечері представниця ЄС Майя Косьянчич у Брюсселі.

Від імені ЄС вона зажадала забезпечити рівні можливості кандидатам на виборах Московської міської думи, які відбудуться 8 вересня. "Ми очікуємо, що російська влада при проведенні цих виборів дотримуватиметься зобов'язань, наданих Організації з безпеки і співпробітництва в Європі, та інших міжнародних зобов'язань", - наголосила Косьянчич.

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Слідчі прийшли з обшуками додому до Іллі Яшина, у штаб Дмитра Гудкова, до батьків Костянтина Янкаускаса і низки інших незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму. (27.07.2019)

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ОМОН діяв на мітингу з особливою жорстокістю

27 липня в Москві відбувся несанкціонований мітинг на підтримку незалежних кандидатів на пост депутатів Мосміськдуми. За даними влади, в акції взяли участь близько 3500 людей. Вони вимагали, щоб Мосміськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними сотень підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах.

У ході акції відбувались масові затримання. При цьому силовики діяли з великою жорстокістю, б'ючи беззбройних демонстрантів кийками. За даними видання Baza, загальна кількість постраждалих на мітингу сягнула 77 осіб.

Інтернет-видання "ОВД-Инфо" повідомляє, що загальна кількість затриманих під час акції в Москві склала 1388 осіб. Серед них - кілька журналістів і письменник Віктор Шендерович. Поліція називає цифру в1074 людини.

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