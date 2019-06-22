Москва забороняє грузинським авіакомпаніям літати в Росію

Російська влада заборонила грузинським авіакомпаніям Georgian Airways і MyWay Airlines з 8 липня літати в Росію. Тимчасова заборона обумовлена необхідністю гарантувати "достатній рівень авіаційної безпеки", а також "наявністю простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність", повідомило у суботу, 22 червня, міністерство транспорту РФ.

Зокрема, грузинські авіакомпанії мають погасити заборгованість в розмірі 792,5 тисячі доларів і 592,2 тисячі рублів, стверджує російське відомство. За інформацією мінтрансу РФ, грузинська сторона "визнала заборгованість ще в 2008 році, але відтоді так і не погасила її". Заборона буде діяти до погашення боргу і надання авіакомпаніями своїх програм авіаційної безпеки.

Напередодні російський президент Володимир Путін своїм указом заборонив з 8 липня російським авіакомпаніям здійснювати перевезення росіян з території РФ в Грузію. Крім того, туроператорам і турагентам рекомендовано утримуватися від продажів турів в Грузію.

Як повідомлялося, в ніч на 21 червня в Тбілісі поліція розігнала акцію протесту поблизу парламенту країни. Учасники акції намагалися прорватися в парламентську будівлю. У відповідь на це грузинські правоохоронці пустили в хід кийки, сльозогінний газ, водомети, акустичні гармати та гумові кулі. Внаслідок сутичок постраждали 240 осіб, у лікарнях перебувають 102 людини. Також в ході акції протесту було затримано 305 осіб, повідомило міністерство внутрішніх справ Грузії.

Причиною масових протестів став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Через це опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу та спікера грузинського парламенту в тому, що вони допустили цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.