Москва вимагає від Вашингтона пояснень щодо виходу з ракетного договору

Росія хоче отримати пояснення США через їхній намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), про який заявив американський президент Дональд Трамп.

Зокрема, замглави міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков сказав, що Росія розраховує отримати від радника з національної безпеки президента США Джона Болтона чіткі пояснення про подальші кроки Вашингтона, передає інформагенція "РИА Новости".

Водночас речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що питання договору, скоріше за все, буде порушуватися на зустрічі Путіна і Джона Болтона. Останній перебуває у неділю з візитом у Москві.

Колишній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов, який у 1987 році підписав договір РСМД з президентом США Рональдом Рейганом, заявив, що нинішнє рішення США свідчить про прагнення відмовитися від політики ядерного роззброєння. "Розривати старі угоди з роззброєння в жодному разі не можна. Невже важко зрозуміти, що відмова від цих угод, як кажуть в народі, "не від великого розуму". Відмова від РСМД - це помилка", - заявив він агенції "Інтерфакс". Рішення президента США Дональда Трампа Гобрачов назвав "дивним".

США звинувачують Росію в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії. Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.