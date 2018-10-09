 Москва вимагає від Вашингтона пояснень щодо виходу з ракетного договору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Москва вимагає від Вашингтона пояснень щодо виходу з ракетного договору

Росія очікує пояснень з боку США через їхній план вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Це питання Володимир Путін має обговорити з Джоном Болтоном.

Росія чекає відповіді США щодо виходу з ракетного договору

Росія чекає відповіді США щодо виходу з ракетного договору

Росія хоче отримати пояснення США через їхній намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), про який заявив американський президент Дональд Трамп.

Зокрема, замглави міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков сказав, що Росія розраховує отримати від радника з національної безпеки президента США Джона Болтона чіткі пояснення про подальші кроки Вашингтона, передає інформагенція "РИА Новости".

Водночас речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що питання договору, скоріше за все, буде порушуватися на зустрічі Путіна і Джона Болтона. Останній перебуває у неділю з візитом у Москві.

DW.COM

У МЗС Німеччини вважають, що рішення Дональда Трампа є "згубним". Лондон тим часом покладає відповідальність на Росію. (21.10.2018)

США виходять із РСМД та звинувачують Росію в порушенні договору через розробку крилатої ракети, заявив президент Дональд Трамп. (21.10.2018)

Колишній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов, який у 1987 році підписав договір РСМД з президентом США Рональдом Рейганом, заявив, що нинішнє рішення США свідчить про прагнення відмовитися від політики ядерного роззброєння. "Розривати старі угоди з роззброєння в жодному разі не можна. Невже важко зрозуміти, що відмова від цих угод, як кажуть в народі, "не від великого розуму". Відмова від РСМД - це помилка", - заявив він агенції "Інтерфакс". Рішення президента США Дональда Трампа Гобрачов назвав "дивним".

США звинувачують Росію в порушенні Договору про РСМД через розробку крилатої ракети наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії. Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.

Дивитись відео 02:38
Now live
02:38 хв

США та Росія: нова гонка ядерних озброєнь? (31.01.2018)

Аудіо й відео до теми

США та Росія: нова гонка ядерних озброєнь? (31.01.2018)  

Також за темою

USA Präsident Donald Trump in Washington

Трамп: США виходять з ракетного договору через дії Росії 21.10.2018

США виходять із РСМД та звинувачують Росію в порушенні договору через розробку крилатої ракети, заявив президент Дональд Трамп.

USA Sicherheitsberater John Bolton Sanktionen Iran

США виходять з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з Росією - ЗМІ 20.10.2018

Джон Болтон повідомить Москві про вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, пише газета The New York Times. США звинувачують Росію в порушенні договору через розробку крилатої ракети.

Finnland Helsinki PK Treffen Trump Putin

Путін пропонував Трампу провести на Донбасі референдум - Bloomberg 20.07.2018

Під час зустрічі в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін запропонував Дональду Трампу ідею проведення референдуму на Донбасі. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в дипломатичних колах РФ.

Реклама

Докладно

Станіслава Єжова звинувачують у державній зраді

"Шпигунська справа": суд над перекладачем прем'єра Гройсмана

Суд у "шпигунській справі" колишнього перекладача українського прем'єра триває досі. DW побувала на судовому засіданні. 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  