 Москва - Белград: дружбі скоро кінець? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.03.2019

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Європа

Москва - Белград: дружбі скоро кінець?

У Сербії набирають сили протести проти проросійського президента країни Александара Вучича. У російських політиків це викликає занепокоєння, адже Белград вважається близьким союзником Москви.

Учасники акції протесту проти президента Сербії Александара Вучича у Белграді, 17 березня

Учасники акції протесту проти президента Сербії Александара Вучича у Белграді, 17 березня

Росіяни, які приїздять до Сербії, зазвичай у захваті від сербів: гостинні, милі, мають подібну мову. А головне: "Серби люблять росіян!" Це захоплення поширювалося не лише на стосунки між людьми, а й на політику. Поширювалося - дотепер. Протести проти діючого президента Сербії Александара Вучича, які тривають у країні, можуть усе змінити. Через це у Москві із занепокоєнням спостерігають за тим, що відбувається у Белграді цими днями.

Сербський президент вважається проросійським, а його політика стосовно Кремля - передбачуваною. Однак як довго він залишатиметься на своїй посаді? Сербія - одна з небагатьох союзниць Росії, які ще лишилися в Європі. Що трапиться із сербсько-російськими відносинами, якщо Вучич піде з посади? Кінець дружбі між країнами? На кону не лише політичні, а й економічні інтереси. Сербія купує в Росії зброю і природні ресурси. Окрім того, Белград зацікавлений в російському газопроводі "Турецький потік", будівництво якого нині триває. Одна з гілок газогону має пройти через південну Сербію неподалік від Косова.

На думку директора російського Фонду прогресивної політики Олега Бондаренка, все це опиниться під загрозою, якщо Вучич буде змушений піти з посади. Окрім того, зміна влади у країні може вплинути на російські інвестиції і стабільність Косова, додає він. "Росії потрібна стабільна Сербія. Росії потрібен передбачуваний президент, такий як Александар Вучич", - зазначає у розмові з DW політичний експерт. На думку Бондаренка, Захід втручається у події всередині країни і тисне на сербського президента, аби Вучич як перший сербський політик визнав незалежність Косова.

Близькі союзники: президент Росії Путін (л) та його сербський колега Вучич

Близькі союзники: президент Росії Путін (л) та його сербський колега Вучич

Страх втратити союзника

До речі, "руку Заходу" у подіях у Сербії вбачає багато хто в Москві. Особливо після заяв із Вашингтона про необхідність зменшити російський вплив на Балканах. "Тиск (Заходу. - Ред.) чиниться для того, щоб максимально втягнути її в можливість євроатлантичної інтеграції, в тому числі і промацати ґрунт щодо вступу до НАТО. Сербія отримує максимум користі від того, що не приєдналася до санкцій проти Росії. Опозиція режиму Вучич буде грати проти російських інтересів на Балканах", - цитує політолога Олександра Сафонова московська радіостанція "Коммерсантъ FM".

Сербія справді є єдиною країною Європи, яка відкидає санкції ЄС проти Росії. Тому Белград для Москви є ключем до європейської політики, констатує Бондаренко у розмові з DW. "Великою мірою ціллю нинішніх протестів є послаблення сербсько-російських відносин", - резюмує політолог.

Перехожий у Белграді роздає сербські прапорці з нагоди державного візиту Володимира Путіна

Перехожий у Белграді роздає сербські прапорці з нагоди державного візиту Володимира Путіна

Із ним не погоджується московський публіцист Іван Преображенський: "Нічого посутнього не зміниться. Від початку президентства Вучича Москва не бачила в ньому по-справжньому проросійського політика. Але це не завадило російському главі держави Путіну побудувати хороші взаємини із сербським керівництвом". Преображенський сумнівається у зміні влади у Белграді. "Навіть якщо це станеться, у новій коаліції знайдеться достатньо симпатиків Москви", - припускає експерт.

Як і Бондренко, Преображенський вважає, що Сербія відіграє ключову роль у європейській політиці Росії. "Втрата Сербії означала би втрату Балкан", особливо з огляду на те, що Сербія виступає проти санкцій щодо Росії, додає публіцист. При цьому він не вірить у те, що ймовірна зміна влади у Белграді змінить проросійську налаштованість країни.

Дивитись відео 01:19

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Аудіо й відео до теми

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