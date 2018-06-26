 Москалькова зустрілася із Сенцовим: Є побоювання за його здоров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Москалькова зустрілася із Сенцовим: Є побоювання за його здоров'я

Російська омбудсман Тетяна Москалькова відвідала режисера Олега Сенцова і всиловила побоювання за його здоров'я. За даними російських лікарів, вага Сенцова останні дні стабільна, температура - в нормі.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова (фото з архіву)

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії, загалом задовільний. Утім, зазначила вона, у зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання. Російська уповноважена відвідала Сенцова в четвер, 28 червня, на тлі суперечки з недопущенням до в'язня української обмудсман Людмили Денісової.

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Олегу Сенцову важко рухатися, каже його адвокат. Тим часом відвідування його Людмилою Денісовою гальмується бюрократичними процедурами в Росії. (22.06.2018)

Українська омбудсменка після розмови з адвокатом заявила, що в Олега Сенцова виникли проблеми зі здоров'ям. За словами Денісової, українця хотіли примусово нагодувати - у Росії цю інформацію заперечують. (21.06.2018)

"Залишається занепокоєння за розвиток подій, оскільки 46-й день голодування, а це завжди потребує великої уваги", - цитує Москалькову агентство "Інтерфакс". За словами російської омбудсмана, Сенцова щодня обстежують медики, він не висловлює зауважень чи прохань. Лікарі зазначають, що в останні дні вага режисера не змінювалася, температура та інші показники в нормі. Москалькова також заявила, що Сенцов підписав документ, яким він дозволяє застосовувати необхідні поживні засоби.

Українська омбудсман Денісова, яку не допустили до Сенцова, раніше цього ж дня висловила сумнів у словах Москалькової щодо українського в'язня. Раніше Денісова намагалася відвідати Сенцова 15 червня. Начальник колонії, в якій містять українського режисера, відмовив їй у зустрічі, не пояснивши причини, і не надав жодної інформації про стан здоров'я ув'язненого.

Нагадаємо, що Олег Сенцов був затриманий в анексованому Росією Криму в 2014 році, в серпні 2015-го його засудили до 20 років колонії суворого режиму. В РФ режисера звинуватили у створенні на території Криму терористичної організації. Від 14 травня Сенцов проводить безстрокове голодовання з вимогою звільнити українських політв'язнів в Росії.

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Що відомо про стан Олега Сенцова

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Що відомо про стан Олега Сенцова  

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