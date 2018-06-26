Москалькова зустрілася із Сенцовим: Є побоювання за його здоров'я

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській колонії, загалом задовільний. Утім, зазначила вона, у зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання. Російська уповноважена відвідала Сенцова в четвер, 28 червня, на тлі суперечки з недопущенням до в'язня української обмудсман Людмили Денісової.

"Залишається занепокоєння за розвиток подій, оскільки 46-й день голодування, а це завжди потребує великої уваги", - цитує Москалькову агентство "Інтерфакс". За словами російської омбудсмана, Сенцова щодня обстежують медики, він не висловлює зауважень чи прохань. Лікарі зазначають, що в останні дні вага режисера не змінювалася, температура та інші показники в нормі. Москалькова також заявила, що Сенцов підписав документ, яким він дозволяє застосовувати необхідні поживні засоби.

Українська омбудсман Денісова, яку не допустили до Сенцова, раніше цього ж дня висловила сумнів у словах Москалькової щодо українського в'язня. Раніше Денісова намагалася відвідати Сенцова 15 червня. Начальник колонії, в якій містять українського режисера, відмовив їй у зустрічі, не пояснивши причини, і не надав жодної інформації про стан здоров'я ув'язненого.

Нагадаємо, що Олег Сенцов був затриманий в анексованому Росією Криму в 2014 році, в серпні 2015-го його засудили до 20 років колонії суворого режиму. В РФ режисера звинуватили у створенні на території Криму терористичної організації. Від 14 травня Сенцов проводить безстрокове голодовання з вимогою звільнити українських політв'язнів в Росії.