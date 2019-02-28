Моряки з російського танкера не з'являтимуться на допити на вимогу України - капітан

Моряки російського танкера Neyma, затриманого 25 липня в порту Ізмаїл Одеської області, не планують прибувати на допити на вимогу української сторони. Про це "Інтерфаксу" у п'ятницю, 26 липня, заявив капітан судна Ілля Дробязко, який прибув до Москви.

За його словами, команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має жодного стосунку до подій листопада 2018 року.

"Ми нічого не порушували - ні українських, ні російських законів", - наголосив капітан.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України (СБУ) затримала в Ізмаїлі російський танкер NIKA SPIRIT, який, як стверджують у спецслужбі, наприкінці листопада 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Це судно на час Керченської кризи мало іншу назву - Neyma, яка була згодом змінена на NIKA SPIRIT.

У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на це захоплення та пригрозили Києву наслідками. Згодом Київ повідомив, що екіпаж судна був звільнений без висунення жодних обвинувачень. В СБУ заявили, що моряки не порушували норм морського права та українських законів.

Під час інциденту в Керченській протоці в листопаді минулого року російські військові захопили кілька українських військових суден разом з екіпажами. У Росії українських моряків звинувачують у нелегальному перетині кордону та з того часу тримають під вартою, самі ж моряки називають себе військовополоненими. У травні 2019 року Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 24 українських моряків, але Москва виконати це рішення відмовилася.