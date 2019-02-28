 Моряки з російського танкера не з′являтимуться на допити на вимогу України - капітан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2019

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Новини

Моряки з російського танкера не з'являтимуться на допити на вимогу України - капітан

Члени екіпажу танкера Neyma, затриманого в Ізмаїлі, не планують прибувати на допити на вимогу української сторони. СБУ вважає їх свідками захоплення РФ українських суден в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Російський танкер, затриманий в Ізмаїлі

Російський танкер, затриманий в Ізмаїлі

Моряки російського танкера Neyma, затриманого 25 липня в порту Ізмаїл Одеської області, не планують прибувати на допити на вимогу української сторони. Про це "Інтерфаксу" у п'ятницю, 26 липня, заявив капітан судна Ілля Дробязко, який прибув до Москви.

DW.COM

У посольстві РФ повідомили про звільнення екіпажу затриманого російського танкера NIKA SPIRIT. Саме судно залишається у порту Ізмаїла. (25.07.2019)

У Службі безпеки України заявили, що екіпаж затриманого російського танкера не порушував норм морського права та українських законів, тому моряків відпустили. (25.07.2019)

Затримане російське транспортне судно блокувало українські військові кораблі під час інциденту в Керченській протоці, стверджують у СБУ. (25.07.2019)

За його словами, команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має жодного стосунку до подій листопада 2018 року.

"Ми нічого не порушували - ні українських, ні російських законів", - наголосив капітан.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України (СБУ) затримала в Ізмаїлі російський танкер NIKA SPIRIT, який, як стверджують у спецслужбі, наприкінці листопада 2018 року блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Це судно на час Керченської кризи мало іншу назву - Neyma, яка була згодом змінена на NIKA SPIRIT.

У міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на це захоплення та пригрозили Києву наслідками. Згодом Київ повідомив, що екіпаж судна був звільнений без висунення жодних обвинувачень. В СБУ заявили, що моряки не порушували норм морського права та українських законів.

Під час інциденту в Керченській протоці в листопаді минулого року російські військові захопили кілька українських військових суден разом з екіпажами. У Росії українських моряків звинувачують у нелегальному перетині кордону та з того часу тримають під вартою, самі ж моряки називають себе військовополоненими. У травні 2019 року Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 24 українських моряків, але Москва виконати це рішення відмовилася.

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