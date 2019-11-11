Моралес отримав притулок у Мексиці

Експрезидент Болівії Ево Моралес покинув країну і вилетів до Мексики, що надала йому притулок. "Ево Моралес перебуває в літаку мексиканського уряду, який відправили, щоб забезпечити його безпечне транспортування в нашу країну", - написав у понеділок, 11 листопада, глава МЗС Мексики Марсело Ебрард у соцмережі Twitter.

Міністр закордонних справ Мексики також поширив у Twitter фото Моралеса в мексиканському літаку.

Раніше влада Мексики повідомила про надання Моралесу політичного притулку. Міністерка внутрішніх справ Ольга Санчес Кордеро задовольнила відповідне клопотання експрезидента південноамериканської країни, повідомив Ебрард, вказавши на "загрозу життю й фізичної недоторканності". Рішення ухвалено "з гуманітарних міркувань", йдеться в заяві. За словами мексиканського міністра, Моралес усно і письмово звернувся до влади Мексики з проханням надати притулок.

Сам Моралес подякував керівництву Мексики за дане рішення. Звертаючись до своїх прихильників через Twitter, він пообіцяв в майбутньому повернутися на батьківщину. Так само Моралес знову звинуватив опозицію країни в організації заколоту проти нього.

У Болівії патрулюватимуть військові

У самій Болівії, де донедавна тривали масові акції протесту, керівництво збройних сил країни повідомило про рішення відправити військових для патрулювання вулиць та боротьби з "групами вандалів", передає агенція новин epd. Раніше керівництво поліції столиці країни закликало армію втрутитися в ситуацію через те, що правоохоронці просто "переобтяжені" на тлі нинішніх подій, передає AFP.

Того ж дня в столиці країни зібрався спеціальний конгрес, на якому мали ухвалити тимчасового голову держави, однак його засідання не відбулося через масову акцію протесту прихильників Моралеса.

Трамп назвав відставку Моралеса перемогою демократії

Тим часом президент США Дональд Трамп назвав відставку Моралеса важливою миттю для демократії у Західній півкулі. Ця подія стала потужним сигналом для "нелегітимних режимів" в Венесуелі й Нікарагуа, йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому. "Демократія і воля народу завжди здобуватимуть перемогу", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, 10 листопада Моралес оголосив про свою відставку з посади президента на тлі масових протестів, що тривали понад два тижні. За ним свої пости залишили віцепрезидент країн, голови обох палат парламенту, а також низка міністрів та інших високопосадовців. Після відставки Моралеса і керівництва держави владні повноваження перейшли до другого заступника голови сенату Болівії Жанін Аньєс.

Цим крокам передували масові протести проти результатів президентських виборів 20 жовтня. Попередні результати, оприлюднені ввечері того ж дня, вказували на можливість другого туру. Однак 21 жовтня, після опрацювання 95 відсотків протоколів, виборча комісія повідомила, що чинний президент Ево Моралес отримує 46,87 відсотка голосів, а його суперник Карлос Меса, який обіймав пост глави держави з жовтня 2003 по червень 2005 року, - 36,73 відсотка.

За законодавством Болівії, якщо один з кандидатів набрав понад 40 відсотків голосів, а розрив з наступним кандидатом становить понад 10 відсотків, від другого туру відмовляються і оголошують переможця виборів.

Меса заявив про "шахрайство" і наголосив, що не має наміру визнавати результати голосування. Відтоді у країні тривали масові протести. Внаслідок акцій протесту й безладів загинули троє осіб ще кілька сотень отримали поранення.

До проведення другого туру виборів президента в Болівії закликали Організація американських держав та ЄС.

Моралес правив Болівією з 2006 року. Народившись у бідній селянській родині, він став першим президентом цієї багатонаціональної країни, котрий походив з корінного населення. За час його правління в країні практично вдвічі зменшилася кількість бідних, нагадує epd.