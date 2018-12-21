 Монетизація субсидій: хто отримає ″живі″ гроші (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 03.01.2019

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Монетизація субсидій: хто отримає "живі" гроші (відео)

З 1 січня в Україні запрацювала монетизація субсидій, тобто видача їх у вигляді "живих" грошей. Як функціонуватиме нова система - дивіться у поясненні DW.

Станом на 2018 рік комунальні субсидії отримували понад 60% домогосподарств України

Станом на 2018 рік комунальні субсидії отримували понад 60% домогосподарств України

На монетизацію субсидій в держбюджеті України на 2019 рік передбачили 20 мільярдів гривень. Cубсидія у грошовому еквіваленті надходитиме на персональний рахунок в Ощадбанку. Цей рахунок автоматично відкриють тим отримувачам субсидії, заявки яких схвалять після 1 січня. Проте кошти можна буде витратити лише на оплату комуналки. 

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Гроші вперед: що монетизація субсидій означатиме для українців

З 2019 року уряд України планує виплачувати субсидії на комунальні послуги безпосередньо на рахунки споживачів. Це стимулюватиме їх заощаджувати, але створює підґрунтя для махінацій, попереджають експерти. (23.11.2018)  

Гроші замість пільг на проїзд: як працює монетизація у Моршині

У містечку Моршин на Львівщині вперше в Україні вирішили поекспериментувати з монетизацією пільг на проїзд. З серпня пільговики тут почали отримувати гроші замість безкоштовного проїзду. Як це працює - у репортажі DW. (24.08.2018)  

Хто втратить субсидії в Україні? (відео)

20% отримувачів субсидій в Україні можуть втратити ці пільги. Усе через нові більш жорсткі правила перевірки їхніх доходів і матеріального стану. (02.05.2018)  

Субсидії на оплату комуналки: українцям доведеться економити ще більше

Уряд України зменшив нормативи споживання ресурсів для громадян. Тепер вони отримають менше субсидій на оплату комуналки. Виходом є більш економний підхід до споживання енергії. (14.02.2017)  

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З 1 січня в Україні діє монетизація субсидій, тобто їх видача у вигляді "живих" грошей. Як функціонуватиме нова система - дивіться у поясненні DW.

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З 2019 року уряд України планує виплачувати субсидії на комунальні послуги безпосередньо на рахунки споживачів. Це стимулюватиме їх заощаджувати, але створює підґрунтя для махінацій, попереджають експерти.

Хто втратить субсидії в Україні? Нові правила уряду (30.04.2018) 30.04.2018

Відтепер отримати субсидії в Україні стане ще складніше. Уряд обіцяє жорстко перевіряти доходи і матеріальний стан отримувачів субсидій.