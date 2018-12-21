Монетизація субсидій: хто отримає "живі" гроші (відео)

З 1 січня в Україні запрацювала монетизація субсидій, тобто видача їх у вигляді "живих" грошей. Як функціонуватиме нова система - дивіться у поясненні DW.
На монетизацію субсидій в держбюджеті України на 2019 рік передбачили 20 мільярдів гривень. Cубсидія у грошовому еквіваленті надходитиме на персональний рахунок в Ощадбанку. Цей рахунок автоматично відкриють тим отримувачам субсидії, заявки яких схвалять після 1 січня. Проте кошти можна буде витратити лише на оплату комуналки.
З 2019 року уряд України планує виплачувати субсидії на комунальні послуги безпосередньо на рахунки споживачів. Це стимулюватиме їх заощаджувати, але створює підґрунтя для махінацій, попереджають експерти. (23.11.2018)
У містечку Моршин на Львівщині вперше в Україні вирішили поекспериментувати з монетизацією пільг на проїзд. З серпня пільговики тут почали отримувати гроші замість безкоштовного проїзду. Як це працює - у репортажі DW. (24.08.2018)
20% отримувачів субсидій в Україні можуть втратити ці пільги. Усе через нові більш жорсткі правила перевірки їхніх доходів і матеріального стану. (02.05.2018)