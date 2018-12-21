Монетизація субсидій: хто отримає "живі" гроші (відео)

На монетизацію субсидій в держбюджеті України на 2019 рік передбачили 20 мільярдів гривень. Cубсидія у грошовому еквіваленті надходитиме на персональний рахунок в Ощадбанку. Цей рахунок автоматично відкриють тим отримувачам субсидії, заявки яких схвалять після 1 січня. Проте кошти можна буде витратити лише на оплату комуналки.