 МОМ: Більше 700 тисяч афганців повернулися з Ірану та Пакистану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

МОМ: Більше 700 тисяч афганців повернулися з Ірану та Пакистану

Вірогідною причиною масового повернення з Ірану стало погіршення там економічної ситуації. Про це йдеться у новому звіті МОМ.

В самому Афганістані є вимушені переселенці, які мешкають у таборах

В самому Афганістані є вимушені переселенці, які мешкають у таборах

Більше 700 тисяч афганців у 2018 році повернулися на батьківщину з сусідніх Ірану та Пакистану, повідомили у середу, 14 листопада, у Міжнародній організації з міграції (МОМ). За даними звіту МОМ, близько 671 тисячі людей прибули до Афганістану саме з Ірану. 

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Таліби вперше візьмуть участь у конференції з питань врегулювання в Афганістані, яка відбудеться 9 листопада в Росії, інформує міністерство закордонних справ РФ. (03.11.2018)

Запроваджені Вашингтоном 5 листопада нові санкції щодо Ірану насамперед дошкульно вдарять по нафтовидобувній галузі країни. ЄС прагне якось зарадити, але поки без конкретики. (05.11.2018)

Уточнюється, що йдеться про тих афганців, які не були зареєстровані як біженці відповідною установою ООН та не мали посвідки на проживання.

На думку фахівців МОМ, причиною такого відтоку громадян Афганістану стало погіршення економічної ситуації в Ірані, зокрема, серйозне послаблення іранського ріалу. Афганці переважно зайняті в іранській тіньовій економіці, і попит на таку зайнятість також серйозно скоротився, зазначається у повідомленні агенції dpa.  

У самому Афганістані, роздертому внутрішнім конфліктом, також високий рівень безробіття, слабкі темпи розвитку економіки і чимала кількість внутрішньо переміщених осіб через проблеми із безпекою.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


 

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Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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