МОМ: Більше 700 тисяч афганців повернулися з Ірану та Пакистану

Більше 700 тисяч афганців у 2018 році повернулися на батьківщину з сусідніх Ірану та Пакистану, повідомили у середу, 14 листопада, у Міжнародній організації з міграції (МОМ). За даними звіту МОМ, близько 671 тисячі людей прибули до Афганістану саме з Ірану.

Уточнюється, що йдеться про тих афганців, які не були зареєстровані як біженці відповідною установою ООН та не мали посвідки на проживання.

На думку фахівців МОМ, причиною такого відтоку громадян Афганістану стало погіршення економічної ситуації в Ірані, зокрема, серйозне послаблення іранського ріалу. Афганці переважно зайняті в іранській тіньовій економіці, і попит на таку зайнятість також серйозно скоротився, зазначається у повідомленні агенції dpa.

У самому Афганістані, роздертому внутрішнім конфліктом, також високий рівень безробіття, слабкі темпи розвитку економіки і чимала кількість внутрішньо переміщених осіб через проблеми із безпекою.