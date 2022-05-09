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Молодь

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "молодь".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну

Ганна Улюра: Підлітки свідчать про війну 09.05.2022

"Я зіткнулася з юнаком, якому виявилося сімнадцять, а виглядав він на всі втомлені тридцять п'ять. Це був перший старий підліток, якого я побачила за ці два місяці, та не останній", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Війна очима молоді: Потрібно щось робити і захищати країну

Війна очима молоді: Потрібно щось робити і захищати країну 28.03.2022

Війна Росії проти України вмить докорінно змінила життя української молоді. Багато юнаків і дівчат йдуть до війська, щоб давати відсіч агресору, долучаються до лав тероборони та займаються волонтерством.

Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі

Meta втратила 200 мільярдів доларів через відтік молоді в інші соцмережі 04.02.2022

Зниження кількості щоденних користувачів Facebook призвело до падіння акцій материнської компанії Meta за день на понад 20 відсотків.

Юна пілотеса встановила рекорд з самостійної навколосвітньої подорожі (28.01.2022) 28.01.2022

19-річна Зара Резерфорд стала наймолодшою жінкою, яка самостійно здійснила навколосвітню подорож літаком. Пілотеса облетіла земну кулю за п’ять місяців, незважаючи на кілька перешкод.
День в Аушвіці: що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео) 27.01.2022

Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження

Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження 27.01.2022

Молодим німцям сьогодні не до теми Голокосту? Дослідження показує: молодь хоче знати про часи націонал-соціалізму і вимагає відкритої дискусії.

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (27.01.2022) 27.01.2022

Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Кому, коли і як дістанеться економічний паспорт від Зеленського

Кому, коли і як дістанеться економічний паспорт від Зеленського 20.12.2021

Законопроєкт про економічний паспорт, поданий президентом, передбачає створення величезного інвестиційного фонду. Чи покращить він національну економіку та життя тих, хто народився за Зеленського, з'ясовувала DW.
Смерть дитини через забруднене повітря? Європа у фокусі (відео)

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео) 15.11.2021

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?
Смерть дитини через забруднене повітря? - Європа у фокусі (15.11.2021)

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів

Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів 14.10.2021

Це "секрет Полішинеля" - з різною регулярністю марихуану вживають мільйони німців. Але цей "народний наркотик" у ФРН досі офіційно заборонений. Що пропонують учасники коаліційних переговорів?
Швеція та Данія припинили щеплювати молодь вакциною Moderna

Швеція та Данія припинили щеплювати молодь вакциною Moderna 06.10.2021

Причиною рішення є невисокий ризик виникнення ураження серця, особливо у хлопчиків і молодих чоловіків після другої дози.
Меркель та її наступники: які теми домінують на виборах у Німеччині? Європа у фокусі (відео)

Меркель та її наступники: які теми домінують на виборах у Німеччині? "Європа у фокусі" (відео) 20.09.2021

Якою канцлерку Меркель бачили фотографи. Хто претендує на роль нового канцлера ФРН. Що постраждалі від повеней хочуть від політиків. Яку роль на виборах у Бундестаг відіграє тема біженців.

Меркель та її наступники: які теми домінують на виборах у Німеччині? "Європа у фокусі" (20.09.2021) 20.09.2021

Якою канцлерку Меркель бачили фотографи. Хто претендує на роль нового канцлера Німеччини. Що постраждалі від повеней чекають від політиків. Чому німецька молодь розчарована політикою. Яку роль на виборах у Бундестаг відіграє тема біженців.
У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники

У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники 18.08.2021

Поки військові перебуватимуть при владі у М'янмі, вони продовжуватимуть "вбивати молодь, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок та дітей", наголошують в "Асоціації підтримки політичних в'язнів".
Покоління Z: частка молоді в населенні ФРН сягнула найнижчого рівня

"Покоління Z": частка молоді в населенні ФРН сягнула найнижчого рівня 10.08.2021

У Німеччині до вікової групи 15-24 років належать лише 10 відсотків населення країни. Це найнижчий показник від початку обліку відповідних статистичних даних у ФРН в 1950 році.
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