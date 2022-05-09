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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "молодь".
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Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Якою канцлерку Меркель бачили фотографи. Хто претендує на роль нового канцлера Німеччини. Що постраждалі від повеней чекають від політиків. Чому німецька молодь розчарована політикою. Яку роль на виборах у Бундестаг відіграє тема біженців.