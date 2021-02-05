Молодші школярі у Данії знову повертаються до школи

Школярі, які навчаються до четвертих класів в Данії, у понеділок, 8 лютого, знову почали ходити до школи. Натомість діти зі старших класів продовжуватимуть навчатися вдома. За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, поки що не можна казати, коли учні старших класів повернуться до школи. Так само в країні продовжують діяти решта обмежень щонайменше до кінця лютого, пише агенція dpa.

Раніше, навесні 2020 року в країні вже відкривали ясла, дитячі садки і школи для учнів до п'ятого класу. Їх можна було відвідувати за умови дотримання правил гігієни та фізичної дистанції. Тоді уряд пояснив цей крок полегшенням для батьків, які працювали вдома і на додачу мали цілодобово доглядати за маленькими дітьми.

Наразі в країні зменшується кількість інфікувань, але уряд занепокоєний новими мутаціями коронавірусу, через які ситуація може знову швидко погіршитися. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Данії підтвердили більше 201,6 тисячі заражень коронавірусом та 2216 смертельних випадків, спричинених наслідками COVID-19. За останню добу в країні зафіксували 435 нових інфікувань.