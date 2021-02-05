 Молодші школярі у Данії знову повертаються до школи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Молодші школярі у Данії знову повертаються до школи

Школярі молодших класів у Данії знову підуть до школи, а діти зі старших класів продовжуватимуть сидіти вдома. Таким чином уряд хоче полегшити життя батькам, які окрім роботи вдома мають постійно доглядати за дітьми.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у школі в Копенгагені, архівне фото

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у школі в Копенгагені, архівне фото

Школярі, які навчаються до четвертих класів в Данії, у понеділок, 8 лютого, знову почали ходити до школи. Натомість діти зі старших класів продовжуватимуть навчатися вдома. За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, поки що не можна казати, коли учні старших класів повернуться до школи. Так само в країні продовжують діяти решта обмежень щонайменше до кінця лютого, пише агенція dpa.

Раніше, навесні 2020 року в країні вже відкривали ясла, дитячі садки і школи для учнів до п'ятого класу. Їх можна було відвідувати за умови дотримання правил гігієни та фізичної дистанції. Тоді уряд пояснив цей крок полегшенням для батьків, які працювали вдома і на додачу мали цілодобово доглядати за маленькими дітьми.

Наразі в країні зменшується кількість інфікувань, але уряд занепокоєний новими мутаціями коронавірусу, через які ситуація може знову швидко погіршитися. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Данії підтвердили більше 201,6 тисячі заражень коронавірусом та 2216 смертельних випадків, спричинених наслідками COVID-19. За останню добу в країні зафіксували 435 нових інфікувань. 

Дивитись відео 01:33

Данська поліція креативно застерігає від коронавірусу (02.12.2020)

Аудіо й відео до теми

Мутації коронавірусу: як їх виявити (01.02.2021)  

Також за темою

Proteste gegen Pandemie-Beschränkungen | Polen Krakau Restaurant

Пандемія COVID-19: повстання проти локдауну в Польщі 05.02.2021

У Польщі попри карантин відчиняється дедалі більше ресторанів, готелів та лижних підйомників. А суди ухвалили чимало рішень на користь противників коронавірусних обмежень.

Israel | Coronakrise: Pfizer-BioNtech Imfpung

Пандемія COVID-19: в Ізраїлі вакцинували третину населення 30.01.2021

Упродовж шести тижнів з початку кампанії вакцинації в Ізраїлі близько трьох мільйонів людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Майже 1,7 мільйона ізраїльтян щепилися двічі.

Österreich Wien | Coronavirus | Schlange vor Geschäft

В Австрії відкривають магазини, школи, перукарні і музеї після локдауну 08.02.2021

При цьому в країні посилюють гігієнічні заходи - у багатьох місцях треба буде носити маски FFP2. Також треба буде мати негативний тест на коронавірус, щоб відвідати перукаря і масажиста.

Реклама

Докладно

Жозеп Боррель і Сергій Лавров

Візит Борреля до Москви - дипломатична поразка ЄС

Крістіан Тріппе - про те, де проляже найнижча межа в двосторонніх відносинах між ЄС і РФ.  

Експорт з Великобританії до ЄС

Британський експорт до ЄС у січні 2021 року різко обвалився

Упродовж січня 2021 року експорт з Великобританії в ЄС упав на 68 відсотків, кажуть автоперевізники.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  