 Молдовська дилема: російські гроші чи румунський паспорт (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 24.05.2019

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Молдовська дилема: російські гроші чи румунський паспорт (відео)

Понад пів мільйона громадян Молдови мають румунське громадянство, а отже можуть взяти участь у виборах до Європарламенту. Чи лякає молдаван анексія Криму і які нині відносини з Придністров'ям? Дивіться спецрепортаж DW.

Одні молдавани мріють про Європу, інші - ностальгують за СРСР і симпатизують Росії

Одні молдавани мріють про Європу, інші - ностальгують за СРСР і симпатизують Росії

Майбутнє свого села Нові Русешти і загалом Молдови сільський голова Павло Кодряну пов'язує насамперед з Євросоюзом. Він вважає, що в Євросоюзі у людей, особливо молоді, більше шансів чогось досягти. Європу обрали для себе і троє його дітей. Там вони здобули освіту, облаштувалися, створили сім'ї. Донька - в Голландії, сини - в Румунії. Чи нині живуть молдавани між Румунією та Придністров'ям? Дивіться спецрепортаж DW.

 

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Корупція і бідність у Молдові: на заробітки виїжджають більше, ніж з України (відео)

Через бідність та корупцію з Молдови виїхало ще більше людей, ніж з України. Але дехто все ж вирішив залишитися та поборотися за майбутнє своєї країни. Дивіться репортаж DW. (26.02.2019)  

Куди хочуть молдовани - у Росію чи Європу? (відео)

Конфлікт між проросійським президентом Ігорем Додоном та проєвропейським урядом паралізує реформи в Молдові. Як налаштовані щодо Росії та ЄС пересічні мешканці, DW з'ясовувала у невеличкому селі Бутучани. (09.03.2018)  

Хто і чому в Молдові підтримує об'єднання з Румунією

Молдовське суспільство розкололося надвоє. У деяких населених пунктах підписують символічні декларації про об'єднання з Румунією, в інших закликають до захисту державності Молдови. (28.03.2018)  

Вибори президента Молдови: у кого більше шансів на перемогу?

У Молдові розпочалося голосування на президентських виборах. Хто з кандидатів має вищі шанси на перемогу і чим запам'яталася ця кампанія? (30.10.2016)  

Чому Кишинів віддаляється від Москви та до чого тут ЄС

Молдовські чиновники не їздять до Москви, російських політологів та журналістів не пускають у Молдову. Що відбувається в відносинах двох країн? Та чи пов'язано це якось із євроінтеграцією? (12.12.2017)  

Чому багата Україна така бідна? (відео)

МВФ вважає Україну найбіднішою державою Європи. Попереду вже навіть Молдова. Втім за багатством природних ресурсів та розвиненістю промисловості Україна випереджає багато країн. Чому досі триває цей парадокс? (26.10.2018)  

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Два паспорти мої: як у Молдові Європарламент обирають (22.05.2019) 22.05.2019

Понад півмільйона громадян Молдови можуть взяти участь у виборах в Європарламент. А все тому, що вони мають румунські паспорти. На кого зараз орієнтуються молдовани: на Росію чи ЄС?