Молдовська дилема: російські гроші чи румунський паспорт (відео)

Майбутнє свого села Нові Русешти і загалом Молдови сільський голова Павло Кодряну пов'язує насамперед з Євросоюзом. Він вважає, що в Євросоюзі у людей, особливо молоді, більше шансів чогось досягти. Європу обрали для себе і троє його дітей. Там вони здобули освіту, облаштувалися, створили сім'ї. Донька - в Голландії, сини - в Румунії. Чи нині живуть молдавани між Румунією та Придністров'ям? Дивіться спецрепортаж DW.