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Kalush Orchestra виступить у фіналі конкурсу 14 травня, а також представники Вірменії, Молдови, Литви та ще шестеро учасників першого півфіналу. Росію дискваліфікували.
Головний фаворит конкурсу - український гурт Kalush Orchestra. Хороші шанси на вихід у фінал у Вірменії та Молдови.
Генштаб армії РФ лякає мешканців Одещини відкриттям другого фронту з боку самопроголошеної "ПМР." Не виключає цього й українська розвідка. Чому мешканці прикордоння вважають наступ малоймовірним - у репортажі DW.
"ЄС має надати Молдові статусу кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на підставі заслуг", - наголошується в резолюції Європарламенту.
У невизнаному Придністров'ї російські війська приведені в повну бойову готовність. Експерти застерігають, що РФ може використати регіон, аби відкрити другий фронт в Україні чи напасти на Молдову. Чого чекати?
67-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 1 травня.
65-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини п'ятниці, 29 квітня.
Софія через "ускладнення ситуації" у Молдові рекомендує своїм громадянам відмовитися від поїздок до цієї країни.
У Молдові зростає занепоклєння, що вона стане наступною ціллю російської агресії. Ймовірні напади у проросійському Придністров'ї ховають будь-яку надію на добре, пише Віталій Чобану.
Після заяв з боку Росії про можливий вихід до Придністров'я через південь України в самопроголошену "ПМР" у регіоні загострилася обстановка. DW - про реакцію та побоювання Молдови.
Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі, надання ЗСУ важкої зброї західними партнерами та інцидент у Придністров'ї в інтерв'ю DW розповів радник міністра оборони України Юрій Сак.
Президентка Молдови Майя Санду вважає, що вибухи у непідконтрольній Кишиневу "ПМР" пов'язані з силами всередині невизнаного регіону. Натомість в Києві переконані, що це - спроби дестабілізації з боку РФ.
У відеозверненні за підсумком 58-го дня війни Володимир Зеленський, перефразовуючи фразу "Побачити Париж і померти", заявив, що мрія російських військових - "Вкрасти унітаз і померти".
58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.
Єврокомісія спрямує додатково ще 45 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Україні та ще 5 мільйонів - у Молдові.
Через блокування Росією морських портів України, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС дати дозвіл на переговори щодо лібералізації автомобільних вантажних перевезень для України та Молдови.
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