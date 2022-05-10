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Молдова

Україна вийшла у фінал Євробачення-2022 у Турині

Україна вийшла у фінал "Євробачення-2022" у Турині 10.05.2022

Kalush Orchestra​​​​​​​ виступить у фіналі конкурсу 14 травня, а також представники Вірменії, Молдови, Литви та ще шестеро учасників першого півфіналу. Росію дискваліфікували.
Перший півфінал Євробачення-2022 почався в Турині

Перший півфінал "Євробачення-2022" почався в Турині 10.05.2022

Головний фаворит конкурсу - український гурт Kalush Orchestra. Хороші шанси на вихід у фінал у Вірменії та Молдови.
Берег тривог: чого бояться люди на придністровському кордоні

Берег тривог: чого бояться люди на придністровському кордоні 06.05.2022

Генштаб армії РФ лякає мешканців Одещини відкриттям другого фронту з боку самопроголошеної "ПМР." Не виключає цього й українська розвідка. Чому мешканці прикордоння вважають наступ малоймовірним - у репортажі DW.
Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови

Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови 05.05.2022

"ЄС має надати Молдові статусу кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на підставі заслуг", - наголошується в резолюції Європарламенту.

Придністров'я - загроза для України й Молдови чи блеф РФ? (05.05.2022) 05.05.2022

У невизнаному Придністров'ї російські війська приведені в повну бойову готовність. Експерти застерігають, що РФ може використати регіон, аби відкрити другий фронт в Україні чи напасти на Молдову. Чого чекати?
Росія вже готує ґрунт для захоплення Молдови - ЗМІ

Росія "вже готує ґрунт для захоплення Молдови" - ЗМІ 01.05.2022

67-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 1 травня.
США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон

США проводять військові навчання із ЗСУ у Німеччині - Пентагон 29.04.2022

65-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини п'ятниці, 29 квітня.
Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову

Болгарія закликала своїх громадян покинути Молдову 28.04.2022

Софія через "ускладнення ситуації" у Молдові рекомендує своїм громадянам відмовитися від поїздок до цієї країни.

Коментар: Республіка Молдова під прицілом Росії

Коментар: Республіка Молдова під прицілом Росії 28.04.2022

У Молдові зростає занепоклєння, що вона стане наступною ціллю російської агресії. Ймовірні напади у проросійському Придністров'ї ховають будь-яку надію на добре, пише Віталій Чобану.
Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова?

Ситуація у Придністров'ї на тлі війни в Україні. Чого боїться Молдова? 27.04.2022

Після заяв з боку Росії про можливий вихід до Придністров'я через південь України в самопроголошену "ПМР" у регіоні загострилася обстановка. DW - про реакцію та побоювання Молдови.

Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова в інтерв'ю DW (27.04.2022) 27.04.2022

Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі, надання ЗСУ важкої зброї західними партнерами та інцидент у Придністров'ї в інтерв'ю DW розповів радник міністра оборони України Юрій Сак.
Вибухи у ПМР: Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари

Вибухи у "ПМР": Кишинів не вдаватиметься до блокади, а Київ попереджає про удари 26.04.2022

Президентка Молдови Майя Санду вважає, що вибухи у непідконтрольній Кишиневу "ПМР" пов'язані з силами всередині невизнаного регіону. Натомість в Києві переконані, що це - спроби дестабілізації з боку РФ.
Зеленський про російських військових: Мрія - вкрасти унітаз і померти

Зеленський про російських військових: Мрія - вкрасти унітаз і померти 22.04.2022

У відеозверненні за підсумком 58-го дня війни Володимир Зеленський, перефразовуючи фразу "Побачити Париж і померти", заявив, що мрія російських військових - "Вкрасти унітаз і померти".
Молдова викликала посла РФ через заяви про коридор до Придністров'я

Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.
Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям

Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям 17.04.2022

Єврокомісія спрямує додатково ще 45 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Україні та ще 5 мільйонів - у Молдові.
У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною

У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною 06.04.2022

Через блокування Росією морських портів України, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС дати дозвіл на переговори щодо лібералізації автомобільних вантажних перевезень для України та Молдови.
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