Придністров'я - загроза для України й Молдови чи блеф РФ? (05.05.2022)

У невизнаному Придністров'ї російські війська приведені в повну бойову готовність. Експерти застерігають, що РФ може використати регіон, аби відкрити другий фронт в Україні чи напасти на Молдову. Чого чекати?