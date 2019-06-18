Молдова просить Україну допомогти знайти олігархів Плахотнюка і Шора

Новий міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе у вівторок, 18 червня, звернувся до влади України з проханням посприяти у встановленні місця перебування молдовських олігархів - Володимира Плахотнюка та Ілана Шора, інформує "Інтерфакс".

Під час виступу в парламенті Молдови Нестасе заявив, що олігархи скріш за все залишили територію республіки, хоча у прикордонній поліції країни і немає даних про їхній виїзд.

Як зазначив Нестасе, ймовірно, що Плахотнюк і Шор "поїхали через Придністровський регіон в Україну". "У цьому випадку ми просимо українську владу посприяти і сказати нам, чи в'їхали вони в Україну через придністровську ділянку кордону, яку не контролює молдовська влада", - заявив Нестасе.

Демократична партія Молдови минулого тижня підтвердила, що її лідер - олігарх Влад Плахотнюк - виїхав з країни лише на кілька днів до своєї родини. За даними ЗМІ, Плахотнюк вилетів до Швейцарії відразу після того, як уряд Демпартії оголосив про відставку, а влада у країні повністю перейшла до нового уряду, створеного Партією соціалістів і правим блоком ACUM.

Плахотнюк заявив, що переходить в опозицію, але "залишається на барикадах і незабаром повернеться до країни". На своїй сторінці у Facebook він написав, що перебуває за кордоном разом зі своєю сім'єю, якій "необхідно гарантувати безпеку".