Молдова: одні насолоджуються благами румунського громаднства, інші - ностальгують за СРСР (відео)

Понад пів мільйона громадян Молдови мають румунське громадянство, а отже можуть взяти участь у виборах до Європарламенту. Чи лякає молдаван анексія Криму і які нині відносини з Придністров'ям? Дивіться спецрепортаж DW.
Майбутнє свого села Нові Русешти і загалом Молдови сільський голова Павло Кодряну пов'язує насамперед з Євросоюзом. Він вважає, що в Євросоюзі у людей, особливо молоді, більше шансів чогось досягти. Європу обрали для себе і троє його дітей. Там вони здобули освіту, облаштувалися, створили сім'ї. Донька - в Голландії, сини - в Румунії. Чи нині живуть молдавани між Румунією та Придністров'ям? Дивіться спецрепортаж DW.
Через бідність та корупцію з Молдови виїхало ще більше людей, ніж з України. Але дехто все ж вирішив залишитися та поборотися за майбутнє своєї країни. Дивіться репортаж DW. (26.02.2019)
Конфлікт між проросійським президентом Ігорем Додоном та проєвропейським урядом паралізує реформи в Молдові. Як налаштовані щодо Росії та ЄС пересічні мешканці, DW з'ясовувала у невеличкому селі Бутучани. (09.03.2018)
Молдовське суспільство розкололося надвоє. У деяких населених пунктах підписують символічні декларації про об'єднання з Румунією, в інших закликають до захисту державності Молдови. (28.03.2018)
У Молдові розпочалося голосування на президентських виборах. Хто з кандидатів має вищі шанси на перемогу і чим запам'яталася ця кампанія? (30.10.2016)
Молдовські чиновники не їздять до Москви, російських політологів та журналістів не пускають у Молдову. Що відбувається в відносинах двох країн? Та чи пов'язано це якось із євроінтеграцією? (12.12.2017)