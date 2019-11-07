МОК виступає за жорсткі санкції за махінації з допінг-пробами в РФ

Міжнародний олімпійський комітет вважає, що відповідальність за маніпуляції даними Московської антидопінгової лабораторії лежить на російській владі та виступає за допуск "чистих" російських спортсменів до Олімпіади.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) готовий підтримати найжорсткіші санкції проти всіх, хто несе відповідальність за маніпуляції з даними допінг-проб російських спортсменів в Московській антидопінговій лабораторії перед тим, як їх надали Всесвітньому антидопінговому агентству (WADA) в січні 2019 року. Про це йдеться в офіційній заяві МОК, опублікованій у вівторок, 26 листопада.
"Маніпуляції підривають довіру до спорту як такого і є наругою над спортивним рухом по всьому світу", - йдеться у заяві МОК. Комітет суворо засуджує дії відповідальних за це.
У комітеті наголосили, що згідно з розслідуванням WADA, відповідальність за маніпуляції з пробами лежить на російській владі. МОК закликав Москву надати справжні дані Московської антидопінгової лабораторії. "Це все ще має величезне значення, оскільки надання будь-яких повністю автентифікованих неопрацьованих даних забезпечить остаточну справедливість, винні можуть бути покарані належним чином, а невинуваті повністю захищені", - йдеться у заяві МОК.
Фахівці Всесвітнього антидопінгового агентства не знайшли жодних ознак порушень з боку Олімпійського комітету Росії (ОКР) або його окремих членів. Тому МОК підтримав пропозицію WADA допустити до Олімпійських ігор "чистих" спортсменів з РФ, давши їм можливість виступити під нейтральним прапором.
25 листопада Комітет з відповідності WADA рекомендував виконавчому комітету організації усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. При цьому спортсменам, непоміченим в застосуванні допінгу, можуть дати можливість брати участь у спортивних змаганнях під нейтральним прапором. Якщо на засіданні виконкому WADA 9 грудня рекомендація буде прийнята, то Росії також заборонять організацію великих міжнародних турнірів, а російським спортивним чиновникам - відвідування міжнародних змагань.