МОК виступає за жорсткі санкції за махінації з допінг-пробами в РФ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) готовий підтримати найжорсткіші санкції проти всіх, хто несе відповідальність за маніпуляції з даними допінг-проб російських спортсменів в Московській антидопінговій лабораторії перед тим, як їх надали Всесвітньому антидопінговому агентству (WADA) в січні 2019 року. Про це йдеться в офіційній заяві МОК, опублікованій у вівторок, 26 листопада.

"Маніпуляції підривають довіру до спорту як такого і є наругою над спортивним рухом по всьому світу", - йдеться у заяві МОК. Комітет суворо засуджує дії відповідальних за це.

У комітеті наголосили, що згідно з розслідуванням WADA, відповідальність за маніпуляції з пробами лежить на російській владі. МОК закликав Москву надати справжні дані Московської антидопінгової лабораторії. "Це все ще має величезне значення, оскільки надання будь-яких повністю автентифікованих неопрацьованих даних забезпечить остаточну справедливість, винні можуть бути покарані належним чином, а невинуваті повністю захищені", - йдеться у заяві МОК.

Фахівці Всесвітнього антидопінгового агентства не знайшли жодних ознак порушень з боку Олімпійського комітету Росії (ОКР) або його окремих членів. Тому МОК підтримав пропозицію WADA допустити до Олімпійських ігор "чистих" спортсменів з РФ, давши їм можливість виступити під нейтральним прапором.

25 листопада Комітет з відповідності WADA рекомендував виконавчому комітету організації усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки. При цьому спортсменам, непоміченим в застосуванні допінгу, можуть дати можливість брати участь у спортивних змаганнях під нейтральним прапором. Якщо на засіданні виконкому WADA 9 грудня рекомендація буде прийнята, то Росії також заборонять організацію великих міжнародних турнірів, а російським спортивним чиновникам - відвідування міжнародних змагань.