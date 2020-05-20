 МОЗ України рекомендує, як проводити ЗНО під час карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Новини

МОЗ України рекомендує, як проводити ЗНО під час карантину

МОЗ України здоров'я затвердило рекомендації для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Перед іспитами необхідно буде скласти графік допуску учасників до будівлі і перевіряти їхню температуру.

МОЗ України здоров'я затвердило рекомендації для проведення ЗНО

МОЗ України здоров'я затвердило рекомендації для проведення ЗНО

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України затвердило рекомендації для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в умовах карантину. Про це йдеться у постанові головного державного санітарного лікаря №24 від четверга, 21 травня, опублікованих на сайті МОЗ.

Перевірка температури, графіки допуску і маршрути учасників ЗНО

Під час організації тестування необхідно буде скласти графік допуску учасників до будівлі, де проводиметься ЗНО. Цей графік має враховувати час для проведення термометрії і запобігати скупченню учнів. Крім того мають розробити маршрути учасників тестування. Вони потрібні для мінімізації контактів між групами.

Згідно з постановою, всім учасникам та залученим особам мають перевірити температуру тіла. Особи, у яких вона виявиться вище 37,2 градуса або які мають ознаки гострого респіраторного захворювання, не допустять до проходження тестування або виконання службових обов'язків.

Місця розсаджування учнів мають визначити так, щоб забезпечити відстань у 1,2 метра між ними. Учасники тестування повинні бути в масках.

На вході в будівлю мають бути антисептики. В аудиторіях за годину до початку тестування і після нього потрібно буде проводити прибирання з дезінфекцією, також аудиторії слід провітрювати не менше ніж 30 хвилин. Якщо буде сприятлива погода під час тестування, МОЗ рекомендує відкривати вікна при закритих вхідних дверях.

Раніше тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій повідомила, що ЗНО планують провести з 25 червня по 17 липня.

Рекомендації МОЗ щодо роботи дитсадків

Міністерство охорони здоров'я України також затвердило рекомендації щодо роботи дитячих садків у період карантину. Про це свідчить відповідна постанова головного державного санітарного лікаря №25 від 21 травня.

Згідно з нею, перед початком робочого дня всі співробітники мають перевірити свою температуру тіла. Ті, у кого температура буде вища за 37,2 градуса або які матимуть ознаки гострого респіраторного захворювання, не будуть допущені до роботи.

Дітям також вимірюватимуть температуру на вході в садок і потім кожні чотири години. Усі ці температурні показники будуть записувати до відповідного журналу. Якщо у дитини температура виявиться вище 37,2 градуса при вході в дитсадок, то її також не допустять до закладу. Якщо підвищення температури зафіксують протягом дня, то дитину ізолюють та повідомлять про неї медичному співробітнику і батькам. Також на вході в дитсадок має бути місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком.

Під час карантину МОЗ рекомендує проводити більше занять на відкритому повітрі та обмежити заняття та ігри, які передбачають фізичний контакт між дітьми і співробітниками садка. Також співробітники дитсадків мають змінити розміщення дітей в кімнатах для занять для максимального дистанціювання.

Крім того, МОЗ забороняє використання багаторазових рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом, а також проводити батьківські збори та масові заходи за участю дітей із більше ніж однієї групи і в присутності глядачів.

Адміністрація дитсадка повинна дезінфікувати приміщення і поверхні кожні дві години, слідкувати за наявністю рідкого мила, антисептиків і паперових рушників, провітрювати приміщення протягом дня. Також співробітники садка мають мити і обробляти руки антисептиком кожні дві години.

Нагадаємо, уряд України дозволив відвідування дитячих садків з 25 травня. Утім, у Києві вони зможуть відкритися з 1 червня, заявив мер столиці Віталій Кличко. В інших регіонах дитсадки зможуть відкритися в інший час, в залежності від епідеміологічної ситуації в рамках адаптивного карантину.

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