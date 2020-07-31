МОЗ України переглянув список "зелених" і "червоних" країн за новими критеріями

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України відповідно до нових критеріїв переглянуло розподіл іноземних держав на "зелену" та "червону" зони щодо поширення коронавірусної інфекції. Оновлений список у суботу, 1 серпня, оприлюднено на сайті міністерства.

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Кілька днів тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про зміну з 1 серпня критеріїв розподілу країн на зони. За його словами, дотепер враховували кількість активних хворих в країні, а з 1 серпня братимуть до уваги два показники: якщо приріст хворих за останні 14 днів у країні перевищує такий приріст на території України; і якщо приріст хворих за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями в країні перевищить 30 відсотків.

З 1 серпня до "червоних" країн МОЗ відніс Німеччину, Австрію, Польщу, Угорщину, Грузію, Словаччину, Фінляндію, Литву та деякі інші країни, де кількість нових випадків за останні 14 днів, а також активних випадків загалом, на 100 тисяч населення є значно нижчою, ніж в Україні. Ці країни зарахували до "червоної" зони, оскільки приріст кількості інфікованих у них за останні 14 днів перевищив аналогічний за минулі 14 днів на 30 відсотків.

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Водночас до "зеленої" зони МОЗ відніс, серед інших, Швецію, Білорусь, Туреччину, Хорватію, Єгипет, Великобританію, Грецію, Туніс. При цьому ситуація з поширенням коронавірусу у Швеції чи Великобританії є значно гіршою, ніж у Фінлянції, Угорщині чи Австрії.

При прибутті в Україну з країн "червоної" зони подорожні повинні пройти 14-денну самоізоляцію, яку можна припинити у разі негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Нагадаємо, раніше цього дня МОЗ України підтвердило 1172 нових випадки інфікування коронавірусом в Україні. Також за добу від коронавірусу померли 16 людей, а 566 - одужали. Найбільше випадків зафіксували у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Дивитись відео 01:03 Поділитись Покашляв у смартфон - з'ясував, чи маєш коронавірус? (28.07.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3g4ER Покашляв у смартфон - з'ясував, чи маєш коронавірус? (28.07.2020)