 МОЗ України додало Болгарію і Албанію до переліку країн ″червоної зони″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

МОЗ України додало Болгарію і Албанію до переліку країн "червоної зони"

Міністерство охорони здоров’я України оновило список іноземних країн з даними щодо кількості активних випадків COVID-19 у них. У країнах "червоної зони" опинилися відкриті для українських туристів Болгарія і Албанія.

Навчання в аеропорту Софії

Навчання в аеропорту Софії

Міністерство охорони здоров’я України у вівторок, 28 липня, поширило оновлений перелік іноземних країн з даними щодо кількості активних випадків COVID-19 у них.

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МОЗ України додало Албанію і Болгарію до країн "червоної зони". Ці країни відкриті для українських туристів. Відповідно, тепер усі українці, які повертаються з цих країн, мають або здати ПЛР-тест, або пройти самоізоляцію чи обсервацію.

Згідно з критеріями МОЗ України, до держав "червоної зони" зараховують ті, у яких кількість активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення перевищує показник 55. В Албанії він складає 67,52, а у Болгарії - 68,14. Так само у цьому списку залишається Чорногорія із показником 321,14. Варто зазначити, що МОЗ також зарахувало й саму Україну до "червоної зони".

Наразі в "зеленій зоні" залишаються Туреччина - 13,03, Єгипет - 52,34 і Хорватія - 20,84. Раніше Болгарія та Хорватія запровадили обов'язковий ПЛР-тест для українських туристів.

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