 МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Новини

МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки в Україні

Міністерство охорони здоров'я дозволило відкрити продуктові ринки в Україні. Утім, працювати зможуть лише ті ринки, які дотримуватимуться низки умов.

МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки в Україні

МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підписав постанову №5 міністерства охорони здоров'я, датовану понеділком, 30 березня, про дозвіл роботи продуктових ринків в країні.

Згідно з документом, працювати зможуть ті ринки, які мають зареєстрованого оператора ринку харчових продуктів.

Друга умова - дотримування розрахунку одна людина на 20 квадратних метрів торговельної площі. Покупці повинні триматися на відстані один від одного не менше 1,5 метра. На ринках вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна становити щонайменше 3 метри.

Ще одна умова - усі продавці та покупці мають мати засоби індивідуального захисту. Остання умова - "забезпечення можливості дотримання проепідемічних заходів.

Нагадаємо, за останніми даними, в Україні офіційно зафіксували 549 випадків інфікування новим коронавірусом. З них - 13 летальних, а восьмеро людей одужали.

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