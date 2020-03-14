МОЗ вимагає закрити ТРЦ і ресторани та обмежити пересування

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець вважає за необхідне закрити в країні заклади громадського харчування та торговельно-розважальні центри (ТРЦ), обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту, а також обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

Про це Ємець заявив у своєму зверненні, опублікованому на сайті міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у неділю, 15 березня. "З усією відповідальністю повідомляю: сьогодні загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи", - йдеться у зверненні глави МОЗ.

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Ємець звертає увагу на те, що світова спільнота не одразу розпізнала масштаби загрози. "На гіркому прикладі інших країн ми бачимо, до чого може привести зволікання. Кожна година може коштувати сотень і навіть тисяч людських життів. Ми не маємо права чекати масового зараження українців. Повинні діяти негайно, на випередження. Жорстко і без винятків", - переконаний Ємець.

"Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб", - підкреслив він.

Також Ємець пропонує негайно перепрофілювати лікарні в інфекційні та опрацьовувати лише ургентні випадки, а всі ресурси спрямувати на підготовку до боротьби з інфекцією. За його словами, МОЗ активно збирає найкращих епідеміологів України та включає їх до складу оперативного штабу з метою кращого реагування на виклики, які ставить епідемія.

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"Закликаю всіх українців не бути легковажними. Це той час, коли необхідно не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України. Успішний досвід інших країн показав, що самоізоляція - найефективніший спосіб попередження поширення хвороби. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких", - додав очільник МОЗ.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні почався тритижневий карантин для усіх закладів освіти. Він триватиме до 3 квітня. Терміни можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

Дивитись відео 06:15 Поділитись Українські школи на карантині через коронавірус: що робити батькам і школярам (12.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZJwO Українські школи на карантині через коронавірус: що робити батькам і школярам (12.03.2020)

Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. Зокрема, він поширюється на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти. Також заборонено проводити масові заходи в країні.

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З 16 березня Україна на два тижні закриє в’їзд до країни для громадян іноземних держав. З 17 березня впродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного пасажирського сполучення.

Заходи із закриття кордонів були вжиті в Україні у зв’язку з поширенням у світі коронавірусної інфекції COVID-19. В Україні станом на 15 березня було зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один із них — летальний.