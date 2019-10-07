 Мода у Німеччині: що носять німці і скільки витрачають на одяг (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 09.10.2019

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Вікно в Німеччину

Мода у Німеччині: що носять німці і скільки витрачають на одяг (відео)

Що носять німці, скільки витрачають на одяг і яка вона - мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів.

Symbolbild Frau beim Shopping (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

Мода і німці: у джинсах і в парк, і в театр

Якої ви думки про німецьку моду? Можна сказати, що в Німеччині кожен день - "Casual Friday" ("п'ятниця без костюмів"). Джинси та кросівки годяться для парку, супермаркету, навіть для більшості офісів та нічних клубів.Ось які модні вподобання німців  вразили журналістку DW, британку Рейчел Стюарт.

DW.COM

Німецькі сауни: голі жінки та чоловіки разом паряться (відео)

Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і пояснює, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців. (08.01.2019)  

Які книжки і чому читають німці (відео)

Завдяки Гете, Шиллеру та багатьом іншим Німеччину називають країною поетів і мислителів. А як нині німці ставляться до літератури? Журналістка DW Рейчел Стюарт провела дослідження про книжки і читання в Німеччині. (24.09.2019)  

Німці та їхні дачі: хто і як у Німеччині займається городництвом? (відео)

Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами. (21.08.2019)  

Від гомеопатії до сімейного лікаря: як лікуються німці (відео)

Німецька медицина має добру славу. Але чи чули ви коли-небудь про "біопогоду" або про гомеопатичні "глобулі"? Пропонуємо вам 10 кумедних фактів про те, як лікуються німці. (28.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Small Talk: мистецтво "маленької бесіди" з німцями (13.05.2019)  

Німці і пиво: "твереза" правда (26.04.2019)  

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Відео

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (DW/ Malyi M. )

Як німці проводять дозвілля? - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2019)

Відпочинок на природі, богемні вечірки, любительський спорт і, звісно ж, мандри, зокрема кемпінг. Як саме німці полюбляють проводити вільний час, журналіст DW спостерігав упродовж усього літа.  

Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi (DW/ Malyi M. )

Як німці дерева вчать бути витривалими - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (15.08.2019)

Німецькі дерева цінують в цілому світі. Розплідники саджанців німці називають "школами дерев". Там їх "навчають" бути витривалими. У цій серії розкриваємо особливості загартовування німцями дерев.  

Гендерно-нейтральна Барбі проти стереотипів (02.10.2019)

У продажу з'явилися гендерно-нейтральні ляльки Барбі. Їхня головна особливість - відсутність яскраво вираженої статі. Зовнішність ляльки можна змінювати за бажанням. У комплекті - хлопчачий та дівчачий одяг, а також короткі та довгі перуки.  

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