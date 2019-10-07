Мода у Німеччині: що носять німці і скільки витрачають на одяг (відео)

Якої ви думки про німецьку моду? Можна сказати, що в Німеччині кожен день - "Casual Friday" ("п'ятниця без костюмів"). Джинси та кросівки годяться для парку, супермаркету, навіть для більшості офісів та нічних клубів.Ось які модні вподобання німців вразили журналістку DW, британку Рейчел Стюарт.