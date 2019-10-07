Мода у Німеччині: що носять німці і скільки витрачають на одяг (відео)

Що носять німці, скільки витрачають на одяг і яка вона - мода по-німецьки? Журналістка DW Рейчел Стюарт - про звички німців: від вуличної моди до подіумів.
Якої ви думки про німецьку моду? Можна сказати, що в Німеччині кожен день - "Casual Friday" ("п'ятниця без костюмів"). Джинси та кросівки годяться для парку, супермаркету, навіть для більшості офісів та нічних клубів.Ось які модні вподобання німців вразили журналістку DW, британку Рейчел Стюарт.
Кореспондентка DW ділиться враженнями про німецьку сауну і пояснює, чому німці паряться голяка. Чи вдалося їй побороти "культурний шок"? Дивіться про один з масових і улюблених видів відпочинку німців. (08.01.2019)
Завдяки Гете, Шиллеру та багатьом іншим Німеччину називають країною поетів і мислителів. А як нині німці ставляться до літератури? Журналістка DW Рейчел Стюарт провела дослідження про книжки і читання в Німеччині. (24.09.2019)
Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами. (21.08.2019)