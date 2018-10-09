Могеріні: ЄС зможе запроваджувати санкції проти розробників хімічної зброї

Рішення ЄС щодо механізму застосування санкцій за застосування хімічної зброї дозволить запроваджувати їх як щодо індивідів, так і організацій. "Це рішення дозволить ЄС вводити санкції проти індивідів і організацій, залучених до розроблення та використання хімічної зброї, де завгодно, незалежно від їхньої національності і розташування", - пояснила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у понеділок, 15 жовтня.

Раніше у цей день Рада Євросоюзу із закордонних справ на своєму засіданні в Люксембурзі затвердила механізм запровадження санкцій за розробку і застосування хімічної зброї. Щодо розробки такого механізму глави держав і урядів ЄС домовились на саміті наприкінці червня.

Нагадаємо, ЄС засудив отруєння у Великобританії Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною "Новачок" і погодився з Лондоном, що за нападом у Солсбері , найімовірніше, стоїть Москва. Для запровадження санкцій Євросоюзу бракувало відповідного механізму.

Новий режим не передбачає санкцій проти держав. У обмежувальний список можуть потрапити тільки фізичні особи або організації. Штрафні заходи включають замороження активів, заборону на в'їзд в європейські країни, а також на отримання коштів від фізичних та юридичних осіб з ЄС. Санкції можуть запровадити проти причетних до розробки і використання хімічної зброї, а також проти тих, хто надає їм фінансову, технічну або іншу підтримку, йдеться в рішенні глав МЗС країн ЄС.