 Могеріні: ЄС зможе запроваджувати санкції проти розробників хімічної зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Могеріні: ЄС зможе запроваджувати санкції проти розробників хімічної зброї

Міністри закордонних справ ЄС затвердили режим запровадження санкцій за розробку і застосування хімічної зброї. Це відкриває шлях для накладення санкцій за атаку в Солсбері.

Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні

Рішення ЄС щодо механізму застосування санкцій за застосування хімічної зброї дозволить запроваджувати їх як щодо індивідів, так і організацій. "Це рішення дозволить ЄС вводити санкції проти індивідів і організацій, залучених до розроблення та використання хімічної зброї, де завгодно, незалежно від їхньої національності і розташування", - пояснила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у понеділок, 15 жовтня.

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Раніше у цей день Рада Євросоюзу із закордонних справ на своєму засіданні в Люксембурзі затвердила механізм запровадження санкцій за розробку і застосування хімічної зброї. Щодо розробки такого механізму  глави держав і урядів ЄС домовились на саміті наприкінці червня.

Нагадаємо, ЄС засудив отруєння у Великобританії Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною "Новачок" і погодився з Лондоном, що за нападом у Солсбері , найімовірніше, стоїть Москва. Для запровадження санкцій Євросоюзу бракувало відповідного механізму. 

Новий режим не передбачає санкцій проти держав. У обмежувальний список можуть потрапити тільки фізичні особи або організації. Штрафні заходи включають замороження активів, заборону на в'їзд в європейські країни, а також на отримання коштів від фізичних та юридичних осіб з ЄС. Санкції можуть запровадити проти причетних до розробки і використання хімічної зброї, а також проти тих, хто надає їм фінансову, технічну або іншу підтримку, йдеться в рішенні глав МЗС країн ЄС.

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