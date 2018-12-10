 Могеріні: Україна має посилити боротьбу з корупцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Могеріні: Україна має посилити боротьбу з корупцією

ЄС надав Україні значну допомогу та наполягає на продовженні реформ в країні, заявила Федеріка Могеріні. Києву слід боротися з корупцією та розслідувати атаки на активістів і журналістів, наголосила вона.

Федеріка Могеріні зазначила, що ЄС очікує від України проведення реформ

Федеріка Могеріні зазначила, що ЄС очікує від України проведення реформ

За останні п'ять років, попри надзвичайно складні умови, Україна здійснила низку дуже важливих реформ, заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. Про це вона повідомила, виступаючи у вівторок, 11 грудня, на засіданні Європарламенту, присвяченому виконанню угоди про асоціацію ЄС-Україна.

DW.COM

Правоохоронці оголосили підозру ще одному ймовірному організатору нападу на активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, який раніше вже відбував покарання за скоєння вбивств, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. (04.12.2018)

14 листопада розпочинається наступний етап конкурсу для відбору кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду. Закритість доступу до робіт претендентів викликає занепокоєння у антикорупційних активістів. (14.11.2018)

Одночасно Могеріні відзначила численні проблеми, що стоять перед Україною, які в процесі здійснення перетворень не були вирішені. За її словами, серйозним питанням залишається боротьба з корупцією. У Брюсселі чекають, "щоб антикорупційний суд став реальністю". За словами Могеріні, органи боротьби проти корупції та прокурори повинні бути незалежними та не зазнавати політичного тиску.

Крім того, зазначила представниця ЄС, значних зусиль вимагає боротьба проти шахрайства в банківському секторі, яке вона назвала масштабним, інформує "Інтерфакс". Могеріні також зауважила, що атаки проти громадянського суспільства і журналістів в Україні викликають занепокоєння ЄС. У зв'язку з цим вона згадала напад з використанням сірчаної кислоти на українську активістку Катерину Гандзюк, внаслідок чого вона померла на початку листопада. Могеріні висловила побажання проведення "посиленого розслідування" цього злочину. Також вона звернула увагу на необхідності більш активної роботи із захисту прав національних меншин.

За її словами, угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною - "найбільш амбітна, яку коли-небудь розробляв Європейський Союз з будь-якою країною-партнером". "І з 2014 року Європейський Союз інвестував в Україну більше, ніж в будь-яку країну у світі. Це - найістотніший пакет допомоги в нашій історії", - зазначила Могеріні.

Дивитись відео 02:37
Now live
02:37 хв

Виконання яких обіцянок Порошенка досі чекає Захід? (16.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Виконання яких обіцянок Порошенка досі чекає Захід? (16.01.2018)  

Також за темою

Peru APEC-Gipfel Christine Lagarde

МВФ закликає змінити скандальну норму в законі про Антикорупційний суд 20.06.2018

Міжнародний валютний фонд закликає Україну скасувати суперечливу норму в законі про Антикорупційний суд, згідно з якою вже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться в обхід цього суду.

Symbolbild Justitia Justizia

ЄС передав Києву список кандидатів у раду з відбору суддів Антикорупційного суду 17.09.2018

Європейський Союз надав Вищій кваліфікаційній комісії суддів України список кандидатів до Громадської ради, яка відбиратиме суддів до Вищого антикорупційного суду. На конкурс до суду вже подали документи 166 кандидатів.

Nasar Kholodnyzkyj Artem Sytnyk Ukraine

Боротьба з корупцією в Україні: Євросоюз втрачає терпіння 23.03.2018

Очільник САП Назар Холодницький спростував чутки про намір подати у відставку. Разом із директором НАБУ Артемом Ситником він відвідав Брюссель. НАБУ в ЄС хвалили, але владу України загалом критикували, притому різко.

Реклама

Докладно

Страсбург - європейська столиця Різдва

Стрілянина у Страсбурзі (фотогалерея)

DW відстежила хронологію подій. 

Europa Finanzen l Steuer auf Finanztransaktionen l Europäische Zentralbank Euro-Skulptur (Getty Images/AFP/D. Roland)

Суд ЄС: ЄЦБ може викуповувати облігації

Суд ЄС постановив, що придбання Європейським центральним банком облігацій не суперечить законодавству ЄС. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  