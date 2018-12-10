Могеріні: Україна має посилити боротьбу з корупцією

За останні п'ять років, попри надзвичайно складні умови, Україна здійснила низку дуже важливих реформ, заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. Про це вона повідомила, виступаючи у вівторок, 11 грудня, на засіданні Європарламенту, присвяченому виконанню угоди про асоціацію ЄС-Україна.

Одночасно Могеріні відзначила численні проблеми, що стоять перед Україною, які в процесі здійснення перетворень не були вирішені. За її словами, серйозним питанням залишається боротьба з корупцією. У Брюсселі чекають, "щоб антикорупційний суд став реальністю". За словами Могеріні, органи боротьби проти корупції та прокурори повинні бути незалежними та не зазнавати політичного тиску.

Крім того, зазначила представниця ЄС, значних зусиль вимагає боротьба проти шахрайства в банківському секторі, яке вона назвала масштабним, інформує "Інтерфакс". Могеріні також зауважила, що атаки проти громадянського суспільства і журналістів в Україні викликають занепокоєння ЄС. У зв'язку з цим вона згадала напад з використанням сірчаної кислоти на українську активістку Катерину Гандзюк, внаслідок чого вона померла на початку листопада. Могеріні висловила побажання проведення "посиленого розслідування" цього злочину. Також вона звернула увагу на необхідності більш активної роботи із захисту прав національних меншин.

За її словами, угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною - "найбільш амбітна, яку коли-небудь розробляв Європейський Союз з будь-якою країною-партнером". "І з 2014 року Європейський Союз інвестував в Україну більше, ніж в будь-яку країну у світі. Це - найістотніший пакет допомоги в нашій історії", - зазначила Могеріні.

