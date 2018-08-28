Могеріні: Місію "Софія" має бути продовжено

Нині здійснюється стратегічний аналіз операції ЄС із боротьби з нелегальними перевізниками людей в Середземному морі "Софія". Про це заявила в четвер, 30 серпня, у Відні верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. "Мандат операції закінчиться в кінці року. Ми повинні прискорити роботу з її перегляду", - сказала глава дипломатії ЄС після неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, що відбулася в австрійській столиці.

З початку операції загальна кількість мігрантів, що прибувають до ЄС морем, скоротилася на 80 відсотків. "Результат говорить сам за себе. Операція "Софія" працює", - цитує слова Могеріні агентство "Інтерфакс".

За її словами, учасники наради висловили підтримку місії "Софія", вважаючи її ключовою і стратегічною, і виступили за її продовження, хоча щодо багатьох практичних рішень згоди поки що немає.

Могеріні додала, що питання розподілу відповідальності за висадку осіб, які прибувають на територію ЄС, залишається актуальним. Італія закликає розподіляти біженців, врятованих під час операції "Софія", по різних країнах-членах союзу, однак учасники зустрічі не ухвалили жодного рішення щодо цього.

Як повідомлялося, впродовж останніх кількох місяців європейські країни пережили низку суперечок щодо того, яка країна прийматиме судна із сотнями біженців на борту.