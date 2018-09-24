"Мовчання вбиває": українські активісти прийшли до Порошенка

Кілька сотень демонстрантів, серед яких громадські активісти, журналісти, адвокати та політики, зібралися ввечері у четвер, 27 вересня, під стінами Адміністрації президента України в центрі Києва.

Головною вимогою організатори акції "Мовчання вбиває. Ніч на Банковій" називають заклик до влади терміново провести швидкі та ефективні розслідування усіх справ про напади на громадських активістів, які відбулися в Україні протягом 2017-2018 років. За їхніми підрахунками, таких нападів у різних регіонах країни сталося понад 50 випадків, 40 з яких були скоєні протягом останніх 12 місяців. Відзначається, що у всіх згаданих випадках поліція досі не встановила замовників, а у більшості справ не названі навіть замовники.

Учасниця акції під АП тримає плакат із написом "Хто замовив нас?"

На перехресті вулиць Банкової та Інститутської, де активісти встановили кілька наметів та екран для трансляції фото та відео, кілька сотень правоохоронців перекрили прохід до Адміністрації президента. За словами організаторів, до Києва цього дня приїхали представники громадських організацій з 12 міст України, зокрема Одеси, Херсона, Вінниці, Харкова, Львова, Тернополя, Северодонецька тощо. Під час акції активісти скандували "Мовчання вбиває" та наносили через трафарети надписи на асфальті "Хто замовив Гандзюк?".

Учасники акції передали також лист з вимогами представнику Адміністрації президента. Окрім термінових розслідувань, активісти вимагають публічних звітів щодо своєї діяльності у справах нападів від ГПУ, СБУ, РНБО, а також особистого звіту від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. "Громадяни не отримують інформації про результати розслідувань та не мають гарантій щодо власної безпеки. З кожним днем стає небезпечно жити тим, хто через власні принципи та переконання має мужність називати речі своїми іменами", - йдеться у заяві активістів.

Учасники акції "Мовчання вбиває"

Під цим листом підписалося понад півсотні громадських об'єднань, серед яких "Автомайдан", "Ветеранський рух України", "Союз ветеранів війни з Росією", "Центр протидії корупції", "Восток SOS", "Крим SOS", Рух "Чесно", "Національні дружини", С14, "Українська Гельсінська спілка України з прав людини" тощо. Як зізналася одна з організаторок акції, Ольга Решетилова з "Медійної ініціативи з прав людини", акція об'єднала різні за характером та світоглядом громадські організації. "Ми так не об'єднувалися з часів Майдану. Тільки спільна вимога змогла об'єднати всі ці різні табори", - додала Решетилова у розмові з DW.

Під час акції транслювали відеозвернення Катерини Гандзюк

Раніше у четвер президент України Петро Порошенко висловив солідарність з вимогами організаторів акції. "Петро Порошенко розділяє занепокоєність учасників акції "Мовчання вбиває" чисельними нападами на активістів", - йдеться у повідомленні адміністрації президента.

22 вересня стався останній гучний напад на активіста, цього разу - в Одесі. Жертвою збройного нападу став Олег Михайлик, голова одеського осередку партії "Сила людей".