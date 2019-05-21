 Мовний закон і закарпатські угорці: нелюбов з першого погляду (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.05.2019

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Політика й суспільство

Мовний закон і закарпатські угорці: нелюбов з першого погляду (відео)

Закон про державну мову в угорськомовних селищах Закарпаття багатьох обурює. Люди не хочуть, щоб їх змушували вчити українську мову. Тим часом деякі школярі захопилися вивченням української з огляду на ЗНО. Репортаж DW.

Unterricht im ungarischen Kulturzentrum in Uzhgorod (DW/O. Indiuchova)

Діти в угорськомовних селах на Закарпатті краще розмовляють українською, ніж дорослі. Чому так?

Одинадцятикласник Мартін Мигоканич - етнічний угорець. Ще рік тому він боявся, що не складе ЗНО з української. Але останні півроку інтенсивно зайнявся вивченням державної мови разом з учителькою-репетиторкою. Щоденно присвячує заняттям мінімум дві години. тим часом більшість місцевих дорослих ходили ще в радянську школу, де вивчали російську. За підручники з української вони навряд чи візьмуться, враховуючи те, що у цих закарпатських селах більшість населення угорськомовне.  Ухвалення мовного закону, відповідно до якого, приміром, у державних закладах, у секторі послуг мають спілкуватися українською, тут багато хто сприймає як порушення інтересів національних меншин. 


 

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