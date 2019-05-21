Мовний закон і закарпатські угорці: нелюбов з першого погляду (відео)

Одинадцятикласник Мартін Мигоканич - етнічний угорець. Ще рік тому він боявся, що не складе ЗНО з української. Але останні півроку інтенсивно зайнявся вивченням державної мови разом з учителькою-репетиторкою. Щоденно присвячує заняттям мінімум дві години. тим часом більшість місцевих дорослих ходили ще в радянську школу, де вивчали російську. За підручники з української вони навряд чи візьмуться, враховуючи те, що у цих закарпатських селах більшість населення угорськомовне. Ухвалення мовного закону, відповідно до якого, приміром, у державних закладах, у секторі послуг мають спілкуватися українською, тут багато хто сприймає як порушення інтересів національних меншин.



