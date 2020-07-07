Мовний закон в Україні: коли набирають чинності основні норми (довідка)

В Україні вже рік функціонує закон про державну мову. Частина законодавчих норм почала діяти, однак більшість положень про використання української мови набуватимуть чинності протягом найближчих років.
16 липня 2020 року виповнився рік від набуття чинності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер. Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською. Низка положень мовного закону уже чинні, однак більшість ключових норм запрацюють упродовж наступних років.
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ЧИННІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО МОВУ
Де використання української мови є обов'язковим?
ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО МОВУ, ЯКІ НАБУДУТЬ ЧИННОСТІ ПІЗНІШЕ
Де використання української мови стане обов'язковим?
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За два місяці після відставки Тетяни Монахової в Україні з'явився новий мовний омбудсмен - ексдепутат від "Народного фронту" та співавтор мовного закону Тарас Кремінь. DW про те, які очікування з ним пов'язують. (09.07.2020)
Під час слухання представник президента в КСУ Федір Веніславський зазначив, що цей закон не стосується російської або інших мов нацменшин. Для них, переконаний Веніславський, Верховна Рада може ухвалити окремий закон. (07.07.2020)
Які слабкі місця має мовний закон України і чому він порушує баланс між правом держави на просування української мови та захистом нацменшин, в інтерв’ю DW розповіла представниця Венеціанської комісії Вероніка Білкова. (09.12.2019)