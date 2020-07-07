 Мовний закон в Україні: коли набирають чинності основні норми (довідка) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.07.2020

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Україна

Мовний закон в Україні: коли набирають чинності основні норми (довідка)

В Україні вже рік функціонує закон про державну мову. Частина законодавчих норм почала діяти, однак більшість положень про використання української мови набуватимуть чинності протягом найближчих років.

Українська мова стане обов'язковою в багатьох сферах публічного життя

Українська мова стане обов'язковою в багатьох сферах публічного життя

16 липня 2020 року виповнився рік від набуття чинності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер. Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською. Низка положень мовного закону уже чинні, однак більшість ключових норм запрацюють упродовж наступних років.

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ЧИННІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО МОВУ

Де використання української мови є обов'язковим?

  • на роботі: 
  1. держслужбовцями та чиновниками
  2. військовослужбовцями
  3. правоохоронцями
  4. прокурорами і суддями
  5. адвокатами й нотаріусами
  6. освітянами
  7. медпрацівниками державних і комунальних закладів
  • на афішах та квитках до кінотеатрів
  • у рекламі
  • у медичній документації
  • у діловодстві комунальних та державних закладів
  • під час проведення спортивних заходів та на квитках
  • у написах і повідомленнях у транспорті, під час обслуговування пасажирів (обслуговування іншою мовою - за домовленістю сторін)
  • на вивісках та дорожніх знаках
  • у науці - поруч із англійською мовою

ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО МОВУ, ЯКІ НАБУДУТЬ ЧИННОСТІ ПІЗНІШЕ

Де використання української мови стане обов'язковим?

вересень 2020:

  • у всіх державних середніх школах

січень 2021: 

  • в обслуговуванні, інформації про товари та послуги (за згодою сторін можливе використання іншої мови)

липень 2021: 

  • під час проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів
  • в оголошеннях, на афішах та квитках на масові заходи (крім спортивних)
  • у надписах у музеях та мистецьких виставках
  • у кінотеатрах: дубляж українською, іноземною мовою з українськими субтитрами - не більше 10 відсотків на місяць
  • у туристичному й екскурсійному обслуговуванні українців
  • у книговидавництві: не менше 50 відсотків асортименту книжок

січень 2022:

  • у всеукраїнських газетах та журналах: вони повинні мати українську версію (крім видань мовами ЄС та кримськотатарською)

липень 2022:

  • на сайтах компаній та користувацьких інтерфейсах
  • штрафи за повторне порушення закону

липень 2024:

  • у регіональній пресі: повинна бути українська версія
  • квоти на загальнонаціональному ТБ і радіо зростуть із 75 до 90 відсотків, на місцевому ТБ і радіо - із 60 до 80 відсотків

січень 2030:

  • проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів (ЗНО) лише українською (окрім іноземних мов)
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