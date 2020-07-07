Мовний закон в Україні: коли набирають чинності основні норми (довідка)

16 липня 2020 року виповнився рік від набуття чинності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер. Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською. Низка положень мовного закону уже чинні, однак більшість ключових норм запрацюють упродовж наступних років.

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ЧИННІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО МОВУ

Де використання української мови є обов'язковим?

на роботі:

держслужбовцями та чиновниками військовослужбовцями правоохоронцями прокурорами і суддями адвокатами й нотаріусами освітянами медпрацівниками державних і комунальних закладів

на афішах та квитках до кінотеатрів

у рекламі

у медичній документації

у діловодстві комунальних та державних закладів

під час проведення спортивних заходів та на квитках

у написах і повідомленнях у транспорті, під час обслуговування пасажирів (обслуговування іншою мовою - за домовленістю сторін)

на вивісках та дорожніх знаках

у науці - поруч із англійською мовою

ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ ПРО МОВУ, ЯКІ НАБУДУТЬ ЧИННОСТІ ПІЗНІШЕ

Де використання української мови стане обов'язковим?

вересень 2020:

у всіх державних середніх школах

січень 2021:

в обслуговуванні, інформації про товари та послуги (за згодою сторін можливе використання іншої мови)

липень 2021:

під час проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів

в оголошеннях, на афішах та квитках на масові заходи (крім спортивних)

у надписах у музеях та мистецьких виставках

у кінотеатрах: дубляж українською, іноземною мовою з українськими субтитрами - не більше 10 відсотків на місяць

у туристичному й екскурсійному обслуговуванні українців

у книговидавництві: не менше 50 відсотків асортименту книжок

січень 2022:

у всеукраїнських газетах та журналах: вони повинні мати українську версію (крім видань мовами ЄС та кримськотатарською)

липень 2022:

на сайтах компаній та користувацьких інтерфейсах

штрафи за повторне порушення закону

липень 2024:

у регіональній пресі: повинна бути українська версія

квоти на загальнонаціональному ТБ і радіо зростуть із 75 до 90 відсотків, на місцевому ТБ і радіо - із 60 до 80 відсотків

січень 2030:

проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів (ЗНО) лише українською (окрім іноземних мов)