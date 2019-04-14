 Мовлення іспаномовного телеканалу DW у Венесуелі відновлено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

Мовлення іспаномовного телеканалу DW у Венесуелі відновлено

Сигнал іспаномовного кабельного телеканалу Deutsche Welle зник у Венесуелі напередодні. Берлін нагадав Каракасу про свободу преси.

Deutsche Welle

Мовлення телеканалу німецької суспільно-правової медіакомпанії Deutsche Welle (DW) іспанською мовою в Венесуелі відновлено в понеділок, 15 квітня. Цю інформацію DW підтвердили цього ж дня її незалежні партнери в південноамериканській країні.

Канал був недоступний для венесуельських глядачів кабельного телебачення з 14 квітня. Передачі, які в тому числі висвітлюють ситуацію в країні, були доступні в спільнотах DW в соцмережах, а також на каналі DW у YouTube. Венесуельське комісія з телекомунікацій (Conatel) не прокоментувала ні відключення сигналу телеканалу, ні відновлення мовлення.

DW.COM

Влада Венесуели відключила сигнал іспаномовного телеканалу медіакомпанії Deutsche Welle у кабельній мережі. Медіакомпанія пропонує глядачам заходити на канал DW у YouTube та на сторінки компанії в соцмережах. (14.04.2019)

Конференції з питань захисту клімату відбуваються мало не щотижня. Закінчуються вони часто безрезультатно. Deutsche Welle ставить питання інакше – а як ЗМІ висвітлюють глобальне потепління? (20.06.2010)

Берлін нагадав про свободу ЗМІ

"Сподіваюся, що тепер ситуація залишиться стабільною", - заявив генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg).   

Водночас офіційний Берлін розкритикував венесуельську сторону за ситуацію, що склалася. Свобода ЗМІ є найвищим благом, наголосила представниця МЗС Німеччини.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня в країні почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Однак фактично політику ще не вдалося перейняти владу в країні.

Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн.

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