Мови нацменшин

Перемога Орбана в Угорщині: 5 наслідків для України та ЄС (09.04.2018)

Чого Україні та решті сусідів чекати від Угорщини після нової перемоги на парламентських виборах партії Віктора Орбана? Він втретє поспіль очолить угорський уряд під гаслами боротьби з біженцями та захисту національного сувернітету.