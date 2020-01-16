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Мови нацменшин

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мови нацменшин".

Мовами національних меншин називають мови, поширені серед населення певної країни, крім державної мови та мов корінних народів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Закон про середню освіту: якою бути українській школі?

Закон про середню освіту: якою бути українській школі? 16.01.2020

Верховна Рада остаточно ухвалила закон про повну загальну середню освіту. У ньому передбачені і три моделі вивчення української мови для нацменшин. Які ще зміни чекають на українську школу?
Експертка РЄ: Угорці в Україні пишаються, що не знають української

Експертка РЄ: Угорці в Україні пишаються, що не знають української 19.06.2018

Чи існує ідеальна модель співіснування державної мови і мов нацменшин і чому європейські експерти з пересторогою ставляться до українського закону про освіту, DW розповіла експертка Ради Європи Весна Крніч-Гротіч.

Перемога Орбана в Угорщині: 5 наслідків для України та ЄС (09.04.2018) 09.04.2018

Чого Україні та решті сусідів чекати від Угорщини після нової перемоги на парламентських виборах партії Віктора Орбана? Він втретє поспіль очолить угорський уряд під гаслами боротьби з біженцями та захисту національного сувернітету.
Коментар: Помилка України з новим законом про освіту

Коментар: Помилка України з новим законом про освіту 15.09.2017

Порошенку варто накласти вето на новий закон про освіту. Його формулювання викликають побоювання, що мови нацменшин будуть витіснені зі шкіл України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Тепер судам доведеться розкошелюватися на перекладачів

Тепер судам доведеться розкошелюватися на перекладачів 15.12.2011

Конституційний суд дозволив використовувати в судочинстві окрім державної ще й регіональні мови і мови нацменшин. Експерти певні, що на практиці застосувати це буде вкрай важко.