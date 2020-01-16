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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мови нацменшин".
Мовами національних меншин називають мови, поширені серед населення певної країни, крім державної мови та мов корінних народів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чого Україні та решті сусідів чекати від Угорщини після нової перемоги на парламентських виборах партії Віктора Орбана? Він втретє поспіль очолить угорський уряд під гаслами боротьби з біженцями та захисту національного сувернітету.