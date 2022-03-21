Мобільний зв'язок

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Аби підтримати громадян під час війни Кабінет міністрів України, запровадив ряд заходів. Зокрема, щомісячну допомогу для переселенців, виплати на дітей та для роботодавців.
Через DDoS-атаку спостерігаються проблеми із доступом до сайтів Нацполіції, Кабінету міністрів України та міністерства закордонних справ.
Держава забезпечить безкоштовними смартфонами пенсіонерів, які зробили вакцинацію від COVID-19. Президент також пообіцяв для них пільговий тариф на мобільний інтернет.
Рівень захворюваності на COVID-19 в Україні зростає кілька тижнів поспіль. 1 лютого зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом.
Кіберполіція спростувала можливий витік даних з порталу "Дія". Експерти наголошують, що дані все ж "витекли", проте джерело невідоме.
На тлі відмов поставити зброю, у Німеччині виділили 5,3 мільйона євро на розгортання мобільного госпіталю в Україні вже в лютому.
Верховна Рада створила нову регуляторну комісію в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента, але отримала ширші повноваження.
Президент затвердив зміни до держбюджету, яким виділяється вісім мільярдів гривень на виплати повністю вакцинованим від коронавірусу громадянам.
Компанії, які хочуть, щоб у їхніх закладах можна було розплатитись тисячею гривень, обіцяною вакцинованим громадянам президентом України Водимиром Зеленським, мають подати заявку через "Дію".
Обіцяна президентом тисяча гривень матиме вигляд ваучера або сертифіката. Отримати її зможе кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19.
Програма заохочення щепитися від COVID-19 запрацює 19 грудня і буде доступною через додаток "Дія". Для тих, хто не користується ним, буде альтернативний варіант отримати гроші, анонсував президент Володимир Зеленський.
Де в Берліні мешкали Леся Українка й Павло Скоропадський, де було посольство УНР - карта "Українські місця в Берліні" знадобиться всім, хто цікавиться німецькою столицею та її жителями. У планах - мобільний додаток.
Втім юнак, який продавав програму, що підробляє офіційні документи, все одно може отримати покарання за рішенням суду.
Український парламент у першому читанні підтримав створення нової регуляторної комісії в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента і може отримати ширші повноваження.
Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами, календарем та можливістю отримати духовну підтримку від священника.
Після оновлення мобільного додатку "Дія" українці зможуть згенерувати цифрові COVID-сертифікати для подорожей до ЄС, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact