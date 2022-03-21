Мобільний зв'язок

Українці в Берліні: чи багато в німецькій столиці українських місць

Де в Берліні мешкали Леся Українка й Павло Скоропадський, де було посольство УНР - карта "Українські місця в Берліні" знадобиться всім, хто цікавиться німецькою столицею та її жителями. У планах - мобільний додаток.