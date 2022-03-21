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Мобільний зв'язок

Україна виплачуватиме переселенцям по дві тисячі гривень щомісяця

Україна виплачуватиме переселенцям по дві тисячі гривень щомісяця 21.03.2022

Аби підтримати громадян під час війни Кабінет міністрів України, запровадив ряд заходів. Зокрема, щомісячну допомогу для переселенців, виплати на дітей та для роботодавців.
Хакери атакували українські урядові сайти та банки

Хакери атакували українські урядові сайти та банки 23.02.2022

Через DDoS-атаку спостерігаються проблеми із доступом до сайтів Нацполіції, Кабінету міністрів України та міністерства закордонних справ.
єДідусь та єБабуся. Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам

"єДідусь та єБабуся". Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам 08.02.2022

Держава забезпечить безкоштовними смартфонами пенсіонерів, які зробили вакцинацію від COVID-19. Президент також пообіцяв для них пільговий тариф на мобільний інтернет.
Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою

Коронавірус: кількість інфікувань в Україні залишається високою 02.02.2022

Рівень захворюваності на COVID-19 в Україні зростає кілька тижнів поспіль. 1 лютого зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом.
Українська кіберполіція переконує, що Дію не зламували

Українська кіберполіція переконує, що "Дію" не зламували 23.01.2022

Кіберполіція спростувала можливий витік даних з порталу "Дія". Експерти наголошують, що дані все ж "витекли", проте джерело невідоме.
Замість зброї: ФРН розгорне в Україні польовий госпіталь

Замість зброї: ФРН розгорне в Україні польовий госпіталь 22.01.2022

На тлі відмов поставити зброю, у Німеччині виділили 5,3 мільйона євро на розгортання мобільного госпіталю в Україні вже в лютому.

Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента

Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента 17.12.2021

Верховна Рада створила нову регуляторну комісію в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента, але отримала ширші повноваження.
Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення восьми мільярдів гривень

Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення восьми мільярдів гривень 08.12.2021

Президент затвердив зміни до держбюджету, яким виділяється вісім мільярдів гривень на виплати повністю вакцинованим від коронавірусу громадянам.

Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів

Тисяча за вакцинацію: у Кабміні розповіли, як оберуть заклади для використання коштів 18.11.2021

Компанії, які хочуть, щоб у їхніх закладах можна було розплатитись тисячею гривень, обіцяною вакцинованим громадянам президентом України Водимиром Зеленським, мають подати заявку через "Дію".
У Зеленського пояснили, хто і як отримає тисячу гривень за вакцинацію

У Зеленського пояснили, хто і як отримає тисячу гривень за вакцинацію 16.11.2021

Обіцяна президентом тисяча гривень матиме вигляд ваучера або сертифіката. Отримати її зможе кожен українець, який пройшов повний курс вакцинації від COVID-19.
Зеленський пообіцяв по тисячі гривень кожному вакцинованому

Зеленський пообіцяв по тисячі гривень кожному вакцинованому 15.11.2021

Програма заохочення щепитися від COVID-19 запрацює 19 грудня і буде доступною через додаток "Дія". Для тих, хто не користується ним, буде альтернативний варіант отримати гроші, анонсував президент Володимир Зеленський.
Українці в Берліні: чи багато в німецькій столиці українських місць

Українці в Берліні: чи багато в німецькій столиці українських місць 03.11.2021

Де в Берліні мешкали Леся Українка й Павло Скоропадський, де було посольство УНР - карта "Українські місця в Берліні" знадобиться всім, хто цікавиться німецькою столицею та її жителями. У планах - мобільний додаток.
Розробника підробної Дії запросили стажуватися в мінцифрі

Розробника підробної "Дії" запросили стажуватися в мінцифрі 28.10.2021

Втім юнак, який продавав програму, що підробляє офіційні документи, все одно може отримати покарання за рішенням суду.
Рада планує вивести регулятора телекомринку з підпорядкування президента

Рада планує вивести регулятора телекомринку з підпорядкування президента 21.10.2021

Український парламент у першому читанні підтримав створення нової регуляторної комісії в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента і може отримати ширші повноваження.
Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами

Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами 15.09.2021

Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами, календарем та можливістю отримати духовну підтримку від священника.
У мінцифри розповіли подробиці про цифрові COVID-сертифікати для подорожей

У мінцифри розповіли подробиці про цифрові COVID-сертифікати для подорожей 20.08.2021

Після оновлення мобільного додатку "Дія" українці зможуть згенерувати цифрові COVID-сертифікати для подорожей до ЄС, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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