Мобільний додаток проти транспортного хаосу (відео)

Проблеми з транспортом? Не у Вільнюсі. Мобільний додаток Trafi від стартапу з Литви вказує користувачам найзручніший шлях та полегшує використання усіх наявних транспортних засобів: від велосипеда до авто напрокат.
Литовський стартап створив мобільний додаток, який не лише визначає місце знаходження користувача через GPS і пропонує список доступних поблизу видів транспорту, а й дозволяє без зайвих клопотів взяти напрокат велосипед, автомобіль чи оплатити квиток у громадському транспорті.
Німецька молодь дедалі частіше відмовляється від власних автівок, надаючи перевагу новим видам міського транспорту. Чому так відбувається, і що може бути альтернативою приватному авто? (29.05.2018)
Як реформувати транспортний рух у місті з користю? Німецькі експерти приїхали до Львова, щоб поділитись своїм досвідом і розповісти, як можна зробити місто мобільнішим і екологічнішим. (05.10.2017)