Мобільний додаток проти транспортного хаосу (відео)

Для Вас! Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. Безплатний додаток від DW допоможе Вам завжди бути в курсі подій. (09.12.2016)