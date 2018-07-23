 Мобільний додаток проти транспортного хаосу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 27.07.2018

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Світ

Мобільний додаток проти транспортного хаосу (відео)

Проблеми з транспортом? Не у Вільнюсі. Мобільний додаток Trafi від стартапу з Литви вказує користувачам найзручніший шлях та полегшує використання усіх наявних транспортних засобів: від велосипеда до авто напрокат.

Додатки для смартфонів допомагають зорієнтуватися у транспортній системі багатьох міст (picture-alliance/dpa)

Литовський стартап створив мобільний додаток, який не лише визначає місце знаходження користувача через GPS і пропонує список доступних поблизу видів транспорту, а й дозволяє без зайвих клопотів взяти напрокат велосипед, автомобіль чи оплатити квиток у громадському транспорті.

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Нові концепції мобільності: своє авто у місті може стати непотрібним

Німецька молодь дедалі частіше відмовляється від власних автівок, надаючи перевагу новим видам міського транспорту. Чому так відбувається, і що може бути альтернативою приватному авто? (29.05.2018)  

Транспортна інфраструктура - Львів звернувся до досвіду Німеччини

Як реформувати транспортний рух у місті з користю? Німецькі експерти приїхали до Львова, щоб поділитись своїм досвідом і розповісти, як можна зробити місто мобільнішим і екологічнішим. (05.10.2017)  

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Місто майбутнього без транспортного хаосу. Кроком у цьому напрямку є мобільний додаток Trafi від стартапу з Литви. Він показує користувачам найзручніший шлях та полегшує використання усіх наявних транспортних засобів: від велосипеда до авто напрокат.

Докладно

Додатки для смартфонів допомагають зорієнтуватися у транспортній системі багатьох міст (picture-alliance/dpa)

Додаток, з яким не заблукати (відео)

Проблеми з транспортом? Не у Вільнюсі. Мобільний додаток полегшує використання усіх транспортних засобів у місті. 

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