Мобільний додаток проти коронавірусу: як, кого і навіщо перевірятимуть через смартфони

Міністерство цифрової трансформації України розробило мобільний застосунок "Дій вдома". З його допомогою планують моніторити дотримання режиму самоізоляції українцями, які повернулися з інших країн, лікуються від коронавірусної інфекції вдома чи контактували із хворими. Запрошення для встановлення додатку вже отримала перша тисяча користувачів. Чи каратимуть за ігнорування застосунку, доступ до якої інформації отримають мінцифри й поліція, та як саме здійснюватиметься контроль, в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Deutsche Welle: Розкажіть, будь ласка, хто саме має встановити собі додаток "Дій вдома" і яку інформацію про користувачів Ви плануєте отримати?

Михайло Федоров: На сьогоднішній момент ми збираємо цю базу користувачів. Цей процес відбувається у взаємодії з різними органами. Я думаю, ідеться про декілька тисяч людей, можливо, до десяти тисяч осіб. Дай Боже, щоб це не була велика аудиторія. Якість і кількість контактів для користування додатком - це компетенція Центру громадського здоров'я. Але сьогодні ми вже відправили сповіщення про додаток першій тисячі людей, які перебувають у самоізоляції. Тепер дивитимемося на їхню реакцію, на самосвідомість, на технічний аспект.

Як саме відбуватиметься перевірка тих, хто встановить застосунок?

Я собі теж встановив цей додаток і тестую його. Наприклад, сьогодні push-повідомлення приходитимуть з 9:00 до 20:00, якщо я не помиляюсь. Це може бути 5-7, до 10 push-повідомлень, на які треба буде відреагувати тим, що сфотографувати себе. У цей момент трекається геолокація, тільки в цей момент. Додаток розуміє, що все добре. Людина перебуває у місці самоізоляції, все з нею в порядку. Тому тотального контролю 24/7, де є така крапка, яка переміщується по екрану, такого немає і не буде. Все набагато простіше.

Читайте також: Google показав, як змінилося пересування користувачів через карантин

Що станеться, якщо людина не зробить селфі чи не надасть доступу до своєї геолокації на запит додатку?

Поліція отримуватиме інформацію, якщо у юзера щось не так з роботою додатку. Наприклад, якщо не було реакції на push-сповіщення тощо. Вони ухвалюватимуть рішення про те, як виїжджати, кого штрафувати, спираючись на свою базу даних. Це чітко їхній протокол. Насправді у правоохоронців вже є система, де фіксуються всі люди, що проходять самоізоляцію. І поліція вже з якоюсь частотою виїжджає до них, щоб проконтролювати.

Зараз у мережі шириться інформація про штрафи за відмову встановлювати додаток "Дій вдома". Чи передбачені вони?

Встановлення додатку розраховане на самосвідомість людей. Штрафів за те, що хтось не завантажить застосунок, немає. Це жодним чином не регламентується. Як працюватиме МВС, і як реально виглядатиме ситуація, ми розумітимемо з часом. Я вже говорив не один раз, що це робиться не для того, щоб приїхати зняти з когось гроші.

По суті, це просто інструмент для того, щоб розуміти, скільки саме людей перебуває у самоізоляції, як вони її дотримуються, у яких регіонах знаходяться, скільки людей проживають із ними тощо. Це така аналітична інформація. В інтернеті багато чуток про тотальний контроль, якісь штрафи. Це дуже популярна тема для обговорення. Але насправді процес перевірки самоізоляції сьогодні і так працює. Нічого страшного не відбувається. І застосунок "Дій вдома" - це лише додатковий інструмент для того, щоб володіти реальною ситуацією. До речі, багато міст вже звернулися до Центру громадського здоров'я, до МОЗ для того, щоб отримати можливість встановити додаток людям, які проходять самоізоляцію. Тобто їм також потрібні ці дані, щоб розуміти ситуацію і ухвалювати рішення.

Читайте також: Як смартфон може допомогти в боротьбі з коронавірусом

Якщо встановлення додатку є добровільним, то як Ви плануєте мотивувати людей погоджуватися на контроль з боку держави через власний смартфон?

Є певний алгоритм дій людей, що перебувають у самоізоляції, бо повернулися з-за кордону чи спілкувалися із хворими на коронавірус. Вони підписують документи і дають згоду на це. Мені здається, що правильно було би додати в цей документ пункт про зобов'язання встановити додаток і користуватися ним. Тоді відбуватиметься здоровий системний процес. Чи це буде так, поки що відкрите питання. Водночас ми повинні думати ще й про те, який привілей дати користувачам додатку, а не тільки збирати з них дані для ухвалення правильних рішень. Адже багатьом людям байдуже, як ухвалюються рішення. Їхній пріоритет - власне здоров'я і добробут їхніх близьких. Є функція екстреного виклику швидкої. Тому ми працюємо над тим, щоб надати користувачам застосунку можливість замовляти в ньому ліки і продукти онлайн. Але, чесно кажучи, це буде реалізовано за умови, що люди реально встановлюватимуть додаток, а відповідальні органи використовуватимуть цю інформацію.

Однією з пересторог щодо використання додатку "Дій вдома" є захист персональних даних, адже у смартфоні зберігається багато особистої інформації.

Ми отримуємо тільки номер телефону, на який відправляємо повідомлення з лінком для встановлення додатку. Людина інсталює його. І якщо вона не відповідає на подальші push-повідомлення, то поліція отримує сповіщення. І цей номер є ідентифікатором, правоохоронці розуміють, що є якась проблема. У додатку людина ще вказує, де вона проживає, тобто адресу самоізоляції. Надалі її місце перебування порівнюються зі вказаною геолокацією. Тобто у нас є тільки ці дані - номер телефону і адреса.

Яким чином контролюватимуться ті люди, що перебувають у самоізоляції, але не мають смартфону?

Для таких людей ми рекомендували моніторинг у форматі контакт-центру, з якого телефонуватимуть тим, хто знаходиться у самоізоляції, але не має смартфону. Ідеться більше про людей похилого віку. Коли ти дзвониш людині, а вона на шашликах чи на вулиці, то це буде чути.

Чи відомо Вам про подібні ініціативи в боротьбі з поширенням коронавірусу в інших країнах?

Багато країн використовують подібні додатки. Ми спілкувалися з урядом Польщі. Там узагалі немає з цим проблем чи питань, як і обговорень. Всі цим користуються. До того ж уже є запит від інших країн на використання нашого застосунку. Сьогодні зранку я мав регулярну зустріч з командою. Нам на пошту вже пишуть компанії з різних країн і просять цей додаток для того, щоб передати в користування окремим містам, районам.

Читайте також: У Німеччині випустили додаток для збору даних про поширення коронавірусу

Чи плануєте Ви ще якісь ініціативи, пов'язані з протистоянням епідемії COVID-19?

У додатку "Дія" ми зараз працюємо над функцією генерації QR-кодів для бізнесу і для людей. Невдовзі буде її реліз. Новий функціонал додатку працюватиме таким чином, що коли людина заходить, наприклад, в аптеку, вона сканує там QR-код. І якщо потім виявиться, що в цей час поруч був хворий на коронавірус, людина отримує в додатку сповіщення. У ньому буде інформація про те, що були ви в магазині чи аптеці у той самий час, що й людина, яка захворіла. Це дозволить людям бути уважнішими до симптомів чи самоізолюватися. Це буде корисна функція. Я вірю в неї. Особливо для свідомого бізнесу й людей. Це буде соціальний проєкт, а не нав'язаний державою. Адже ми бачимо, що наше суспільство дуже чутливе до серйозних заходів, які були в Китаї чи Південній Кореї. Тому ми як держава повинні створити всі умови, щоб у випадку погіршення ситуації мати додаткові інструменти для її вирішення.