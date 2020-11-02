 ″Ми - не вороги″: Байден звернувся до прихильників Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2020

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Новини

"Ми - не вороги": Байден звернувся до прихильників Трампа

У своїй промові після оголошення переможцем виборів президента США Джо Байден звернувся до виборців Дональда Трампа і пообіцяв "не розділяти, а об'єднувати" країну.

Джо Байден під час промови після оголошення його переможцем виборів у США

Джо Байден під час промови після оголошення його переможцем виборів у США

Переможець виборів президента США Джо Байден виголосив свою першу промову у статусі фактичного обраного глави Сполучених Штатів Америки у суботу, 7 листопада. Під час свого звернення він зробив особливий акцент на спробі примирення із табором прихильників його суперника у виборчих перегонах Дональда Трампа.

"Тим, хто голосував за Трампа, - я розумію ваше розчарування сьогодні. Я й сам програв декілька виборів. Але зараз - давайте дамо одне одному шанс… Аби досягти прогресу, ми маємо перестати вважати наших опонентів ворогами. Ми - не вороги. Ми - американці", - заявив Байден.

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Байден обіцяє "відновити душу Америки"

У своїй промові переможець виборів заявив, що прагне не розділяти, а об'єднувати країну, яка страждає від пандемії COVID-19, економічних проблем та соціальної напруги. "Я боровся за цю посаду, аби відновити душу Америки", - зазначив Байден.

Джо Байден пообіцяв повернути США повагу в усьому світі і сприяти подоланню протиріч між партіями на внутрішньодержавному рівні. "Я клянусь вам бути президентом, який бореться не за розкол, а за єдність", - заявив він. "Я буду керувати країною як американський президент, а не демократ", - додав політик, вказавши, що збирається представляти інтереси і тих американців, які не голосували за нього.

ЗМІ оголосили його переможцем після того, як стало зрозуміло, що кандидат від Демократичної партії США набрав більшість голосів у штаті Пенсильванія. Це дозволило йому із відривом перетнути межу у 270 голосів виборників, необхідних для перемоги на виборах.

Прихильники Трампа протестують по всій країні

Попри те, що Байдена вже почали вітати з перемогою іноземні лідери, поки що чинний президент США Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку та погрожує судовими позовами для перерахунку голосів. Він також називає частину голосів, які у деяких штатах поштою надійшли вже після завершення голосування на дільницях, "нелегальними" та вимагає не враховувати їх у підрахунку. Він став першим з 1992 року президентом США, який не переобрався на цю посаду.

Відмовляються визнати поразку свого кандидата і деякі прихильники Трампа. Згідно з повідомленнями ЗМІ, акції на підтримку чинного президента відбулися у штатах Джорджія, Мічіган та Вісконсін, де Байдена було оголошено переможцем чи він лідирує у підрахунку голосів. Протестувальники наполягають, що результати не є остаточними, поки не будуть пораховані усі бюлетені й не завершиться етап оскарження результатів виборів у низці штатів.

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