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Михайло Федоров

Михайло Федоров - віцепрем'єр України, міністр цифрової трансформації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Федоров".

В уряді Олексія Гончарука, сформованому наприкінці серпня 2019 року, Михайло Федоров обійняв посаду віцепрем'єра України, міністра цифрової трансформації. До цього Федоров був радником президента України Володимира Зеленського з цифровізації.

Платіжна система PayPal повноцінно запрацювала в Україні

Платіжна система PayPal повноцінно запрацювала в Україні 17.03.2022

Українці вже зараз можуть користуватися усіма перевагами платіжної системи PayPal, повідомив глава мінцифри Михайло Федоров.
Державні органи в Україні зможуть використовувати хмарні сервіси

Державні органи в Україні зможуть використовувати хмарні сервіси 16.03.2022

В Україні з'явився закон, що дозволяє державним органам використовувати хмарні сервіси. Влада сподівається, що це знизить ризик корупції під час закупівель обладнання та зменшить витрати з бюджету.
Хакери атакували українські урядові сайти та банки

Хакери атакували українські урядові сайти та банки 23.02.2022

Через DDoS-атаку спостерігаються проблеми із доступом до сайтів Нацполіції, Кабінету міністрів України та міністерства закордонних справ.
В Україні легалізували віртуальні активи

В Україні легалізували віртуальні активи 17.02.2022

Парламентарі підтримали легалізацію криптовалюти в Україні та віднесли віртуальні активи до сфери компетенції Нацбанку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Що стоїть за черговою кібератакою на українські банки та ресурси

Що стоїть за черговою кібератакою на українські банки та ресурси 17.02.2022

DDoS атака могла бути способом приховати інші руйнівні дії, вважає відомий український експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Чи зможе Україна знайти замовника та наскільки вона захищена у кібервійні - в інтерв'ю DW.
єДідусь та єБабуся. Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам

"єДідусь та єБабуся". Зеленський пообіцяв смартфони вакцинованим пенсіонерам 08.02.2022

Держава забезпечить безкоштовними смартфонами пенсіонерів, які зробили вакцинацію від COVID-19. Президент також пообіцяв для них пільговий тариф на мобільний інтернет.
В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію

В Україні стартувала держпрограма з виплати тисячі гривень за вакцинацію 19.12.2021

Усі щеплені українці можуть отримати тисячу гривень в рамках "єПідтримки". Гроші можна витратити на книги, спортзали, концерти чи поїздки. Щоб скористатися послугою в 2021 році, необхідно подати заявку до 29 грудня.
Рада зменшила податки для IT-галузі

Рада зменшила податки для IT-галузі 14.12.2021

Закон запроваджує пільги для учасників ініціативи "Дія City" на 25 років. Розробники програмного забезпечення платитимуть менше податків, але мають легалізувати зайнятість.

Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання

Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання 05.11.2021

Депутати запровадили електронну реєстрацію місця проживання. Зробити "прописку" на порталі послуг "Дія" уже можуть жителі семи міст, незабаром доступ отримають усі регіони.
Розробника підробної Дії запросили стажуватися в мінцифрі

Розробника підробної "Дії" запросили стажуватися в мінцифрі 28.10.2021

Втім юнак, який продавав програму, що підробляє офіційні документи, все одно може отримати покарання за рішенням суду.
Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні?

Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні? 09.09.2021

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи", який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні. Урядовці вже обіцяють крипторай для інвесторів, а бізнес не поспішає радіти нововведенням.
Верховна Рада легалізувала віртуальні активи

Верховна Рада легалізувала віртуальні активи 08.09.2021

Щоденний обіг віртуальних активів в Україні становить близько одного мільярда гривень, але цей ринок перебуває в тіні, нарікають у мінцифри.
У мінцифри розповіли подробиці про цифрові COVID-сертифікати для подорожей

У мінцифри розповіли подробиці про цифрові COVID-сертифікати для подорожей 20.08.2021

Після оновлення мобільного додатку "Дія" українці зможуть згенерувати цифрові COVID-сертифікати для подорожей до ЄС, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Більше 10 мільйонів українців користуються Дією - Федоров

Більше 10 мільйонів українців користуються "Дією" - Федоров 10.02.2021

За словами міністра цифрової трансформації, від початку епідемії COVID-19 в Україні кількість користувачів державними послугами онлайн збільшилася у п'ять разів.
Країна у смартфоні: українці зможуть користуватися цифровими паспортами

Країна у смартфоні: українці зможуть користуватися цифровими паспортами 17.04.2020

В Україні в тестовому режимі запровадять електронні паспорти. Громадяни зможуть посвідчувати особу за допомогою додатку "Дія". У додатку відображатиметься цифрова версія ID-картки й паспорта для виїзду за кордон.
Як працюватиме український застосунок проти коронавірусу

Як працюватиме український застосунок проти коронавірусу 09.04.2020

Селфі і геолокація, надіслані зі смартфону, як спосіб контролю за дотриманням режиму самоізоляції - про мобільний додаток "Дій вдома" в інтерв'ю DW розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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