Михайло Федоров - віцепрем'єр України, міністр цифрової трансформації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Федоров".

В уряді Олексія Гончарука, сформованому наприкінці серпня 2019 року, Михайло Федоров обійняв посаду віцепрем'єра України, міністра цифрової трансформації. До цього Федоров був радником президента України Володимира Зеленського з цифровізації.