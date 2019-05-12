Митрополит Епіфаній: Розколу в Православній церкві України немає

Розколу в Православній церкві України немає, заявив предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній у вівторок, 14 травня. "Розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Кожен ієрарх має певні думки, але ми маємо спільно будувати майбутнє в єдиній Помісній українській православній церкві", - сказав він, перебуваючи в Маріуполі, цитує прес-служба Київської митрополії ПЦУ.

Епіфаній також зазначив, що в ПЦУ високо шанують почесного патріарха ПЦУ, колишнього предстоятеля УПЦ КП Філарета, однак не погоджуються з його окремими висловлюваннями щодо розколу в церкві. "Ми поважаємо святійшого патріарха Філарета, але не підтримуємо думок, які він висловив останніми днями", - сказав предстоятель ПЦУ.

Митрополит додав, що ПЦУ передусім треба рухатися вперед і домагатися визнання з боку інших помісних церков. "Перед нами стоїть багато завдань, які маємо втілювати в життя як визнана церква", - зазначив митрополит.

Він наголосив, що зараз фактично і юридично в Україні не існує таких структур, як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква, оскільки вони увійшли до єдиної церкви. "Усі мають чітко зрозуміти, що на початок об'єднавчого собору такі структури, як Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква, було розпущено", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Як повідомлялося, патріарх Філарет заявив, що Київський патріархат все ще існує, оскільки ліквідувати його може той, хто його створив. Він також сказав, що допускає розкол у ПЦУ.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), яку очолював патріарх Філарет, Українська автокефальна православна церква, а також два ієрархи Української православної церкви Московського патріархату.

Предстоятелем нової церкви обрали представника УПЦ КП - митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. 6 січня Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі вручив Епіфанію томос про надання автокефалії українській церкві. Після створення нової церкви УПЦ КП та Українська автокефальна православна церква саморозпустилися.