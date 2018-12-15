Митрополит Епіфаній: ПЦУ не залежатиме від Константинополя

Новообраний предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив, що нова церква буде самостійною структурою і не залежатиме ні від Константинополя, ні від української держави. "Ми чуємо, що ця церква (ПЦУ - Ред.) не буде повноцінною автокефалією, що вона буде в підпорядкуванні у Константинополя, але це неправда", - пояснив митрополит Епіфаній увечері в понеділок , 17 грудня, в ефірі телеканалу ICTV.
Митрополит Епіфаній зазначив, що Константинопольський патріархат як "мати-церква" сприяє і допомагає українській православній церкві, щоб було об'єднання, була створена структура цієї церкви.
"А в подальшому, вже після вручення томосу, ми будемо самокерованими, будемо управляти тут, в Києві, і ухвалювати рішення на користь цієї церкви. А з Константинополем, звичайно, будемо з вдячністю підтримувати духовні відносини", - пояснив предстоятель ПЦУ. Він також зазначив, що держава не повинна втручатися у справи церкви і створена церква не буде "державною церквою".
Митрополит Епіфаній також наголосив, що ніяких захоплень храмів Української православної церкви Московського патріархату не буде. "Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви, повинні бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які провокуватимуть нестабільність у суспільстві", - наголосив митрополит і додав, що "тільки любов і повага можуть бути тією основою, на якій переходитимуть ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви".
Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних церков за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату митрополита Епіфанія (Думенка).
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
Рішення Вселенського патріархату
Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
Нова православна церква в Україні
15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
Предстоятелем став митрополит Епіфаній
Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
Собор в закритому режимі
В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
Не без політики
На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
Незалежна й рівноправна
Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
"Велике державне питання"
У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
Тисячі вірян з усієї України
На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
РПЦ розірвала відносини з Константинополем
Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).
Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков