Митрополит Епіфаній: ПЦУ не залежатиме від Константинополя

Новообраний предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив, що нова церква буде самостійною структурою і не залежатиме ні від Константинополя, ні від української держави. "Ми чуємо, що ця церква (ПЦУ - Ред.) не буде повноцінною автокефалією, що вона буде в підпорядкуванні у Константинополя, але це неправда", - пояснив митрополит Епіфаній увечері в понеділок , 17 грудня, в ефірі телеканалу ICTV.

Митрополит Епіфаній зазначив, що Константинопольський патріархат як "мати-церква" сприяє і допомагає українській православній церкві, щоб було об'єднання, була створена структура цієї церкви.

"А в подальшому, вже після вручення томосу, ми будемо самокерованими, будемо управляти тут, в Києві, і ухвалювати рішення на користь цієї церкви. А з Константинополем, звичайно, будемо з вдячністю підтримувати духовні відносини", - пояснив предстоятель ПЦУ. Він також зазначив, що держава не повинна втручатися у справи церкви і створена церква не буде "державною церквою".

Митрополит Епіфаній також наголосив, що ніяких захоплень храмів Української православної церкви Московського патріархату не буде. "Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви, повинні бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які провокуватимуть нестабільність у суспільстві", - наголосив митрополит і додав, що "тільки любов і повага можуть бути тією основою, на якій переходитимуть ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви".

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних церков за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату митрополита Епіфанія (Думенка).

Дивитись відео 01:37 Now live 01:37 хв Поділитись Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ACFu Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)