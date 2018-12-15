 Митрополит Епіфаній: ПЦУ не залежатиме від Константинополя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Митрополит Епіфаній: ПЦУ не залежатиме від Константинополя

Предстоятель Православної церкви України також заявив, що новостворена церква не захоплюватиме храми УПЦ МП.

Глава Православної церкви України Епіфаній

Глава Православної церкви України Епіфаній

Новообраний предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив, що нова церква буде самостійною структурою і не залежатиме ні від Константинополя, ні від української держави. "Ми чуємо, що ця церква (ПЦУ - Ред.) не буде повноцінною автокефалією, що вона буде в підпорядкуванні у Константинополя, але це неправда", - пояснив митрополит Епіфаній увечері в понеділок , 17 грудня, в ефірі телеканалу ICTV.

Митрополит Епіфаній зазначив, що Константинопольський патріархат як "мати-церква" сприяє і допомагає українській православній церкві, щоб було об'єднання, була створена структура цієї церкви.

DW.COM

Поки у Софії Київській відбувався об'єднавчий собор, на Софіївській площі кілька тисяч вірян чекали звістки про обрання предстоятеля помісної православної церкви в Україні. (15.12.2018)

"А в подальшому, вже після вручення томосу, ми будемо самокерованими, будемо управляти тут, в Києві, і ухвалювати рішення на користь цієї церкви. А з Константинополем, звичайно, будемо з вдячністю підтримувати духовні відносини", - пояснив предстоятель ПЦУ. Він також зазначив, що держава не повинна втручатися у справи церкви і створена церква не буде "державною церквою".

Митрополит Епіфаній також наголосив, що ніяких захоплень храмів Української православної церкви Московського патріархату не буде. "Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною єдиної української православної церкви, повинні бути прийняті. Але без насильства, без якихось дій, які провокуватимуть нестабільність у суспільстві", - наголосив митрополит і додав, що "тільки любов і повага можуть бути тією основою, на якій переходитимуть ті парафії, які зараз знаходяться в лоні Російської православної церкви".

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних церков за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня ухвалив створити автокефальну помісну православну церкву України. Собор також затвердив церковний статут і обрав предстоятелем нової церкви патріаршого намісника колишньої Української православної церкви Київського патріархату  митрополита Епіфанія (Думенка).

Дивитись відео 01:37
Now live
01:37 хв

Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)

  • Вселенський патріарх Варфоломій І

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Рішення Вселенського патріархату

    Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

  • Софійський собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Нова православна церква в Україні

    15 грудня 2018 року в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий помісний собор, на якому було засновано помісну православну церкву України.

  • Митрополит Епіфаній

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

    Предстоятелем помісної православної церкви України обрано митрополита Епіфанія з Української православної церкви Київського патріархату. Він вважається найближчим сподвижником очільника УПЦ КП Філарета. Сам Філарет не висував своєї кандидатури.

  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

    Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.

  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


DW.COM

Як в Україні створювалася помісна православна церква

На об'єднавчому помісному соборі в Києві було обрану главу нової помісної православної церкви України та затверджено її статут. (15.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)  

Також за темою

Ukraine Kiew Proklamation der unabhängigen orthodoxen Kirche

Православна церква України: які настрої у вірян (відео) 17.12.2018

Після Об’єднавчого собору та обрання предстоятеля єдиної Православної церкви України відбулися перші літургії. Чи готові прихожани молитись у єдиній Православній церкві України - в репортажі DW.

Ukraine Schneefall

Синод УПЦ МП відсторонив від посад двох митрополитів за участь у соборі 17.12.2018

Митрополитів Симеона та Олександра, які взяли участь у створенні об'єднаної Православної церкви України, синод УПЦ МП відсторонив від посад і заборонив священнослужіння.

Створення Православної церкви України: перші літургії і настрої вірян (17.12.2018) 17.12.2018

Після Об’єднавчого собору та обрання предстоятеля єдиної Православної церкви України відбулися перші літургії. Чи готові прихожани молитись у єдиній Православній церкві України - в репортажі DW.

Реклама

Докладно

Володимир Гройсман і Федеріка Могеріні

Рада асоціації Україна-ЄС: за що хвалили Київ

Федеріка Могеріні очікує, що уряд Володимира Гройсмана продовжить реформи і у рік виборів. 

Industrieanlage in Odessa, Ukraine (picture-alliance/AP)

Втрачені мільярди

Жодного підприємства з переліку "великої" приватизації в Україні цьогоріч продати не вдалося.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  