 Митрополит Еммануїл: У питанні автокефалії дороги назад нема | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

Митрополит Еммануїл: У питанні автокефалії дороги назад нема

У питанні надання українській церкві автокефалії "дороги назад нема", заявив митрополит Гальський Еммануїл після зустрічі Вселенського патріарха Варфоломія та глави РПЦ Кирила.

Патріархи Кирило та Варфоломій на зустрічі у Стамбулі говорили про Україну (праворуч)

Патріархи Кирило та Варфоломій на зустрічі у Стамбулі говорили про Україну (праворуч)

Рішення щодо надання українській церкві автокефалії не підлягає перегляду, у цьому питанні "дороги назад нема". Про це в п'ятницю, 31 серпня, в інтерв'ю агентству AP заявив митрополит Гальський Еммануїл.

Водночас французький митрополіт, який є членом комітету, що розглядає українське питання, зазначив, що останній крок у цій процедурі ще не зроблено. Схожий коментар Еммануїла розмістив у себе на сторінці у Facebook речник УПЦ КП архієпископ Євстратій Зоря. "Це рішення (щодо можливості надання автокефалії. - Ред.) було прийняте в квітні, і ми вже його імплементуємо, про це сьогодні було повідомлено патріарху Кирилу", - заявив митрополіт після зустрічі, яку провели в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій та патріарх Російської православної церкви Кирило.

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Патріарх Вселенський Варфоломій обговорив з Московським патріархом Кирилом надання автокефалії Українській православній церкві. Чого очікувати після їхньої зустрічі у Стамбулі? (31.08.2018)

Патріарх Російської православної церкви Кирило відмовився розповісти деталі зустрічі. За даними ЗМІ, Вселенський патріарх Варфоломій повідомив Кирилу про впровадження рішення про автокефалію в Україні. (31.08.2018)

Глава РПЦ Кирило намагається запобігти наданню автокефалії Україні. Шанси на успіх є, але невеликі, вважає Констянтин Еггерт. (31.08.2018)

У свою чергу, Кирило відмовився розкрити деталі бесіди з Варфоломієм. "Ми обговорювали всі питання, котрі нас хвилюють, але, оскільки це була братська бесіда, без узгодження з Його Святійшиством я не хотів би посвячувати вас у деталі", - заявив патріарх журналістам. При цьому він нагадав, що згідно з церковним устроєм, жодна православна церква не може приймати рішення, що суперечили би позиції іншої православної церкви.

Як повідомлялося раніше, 19 квітня депутати Верховної Ради України підтримали звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томоса про автокефалію православної церкви в Україні. Цю ідею вже довгий час підтримує керівництво Української православної церкви (Київського патріархату) й Української автокефальної православної церкви. Крім того, підписали звернення до патріарха Варфоломія і близько десяти єпископів Української православної церкви, підконтрольної Москві.

Синод Вселенського патріархату в Константинополі уже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії для нової української церкви. Засідання Синоду, на якому розглядатимуть це питання, перенесено з вересня на жовтень.

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