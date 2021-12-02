Електробайк "Берлін-Дніпро", або Як крадені у Німеччині велосипеди потрапляють до України

У Німеччині щороку викрадають кілька сотень тисяч велосипедів. А в останні роки - дедалі більше роверів преміумкласу. Багато з них згодом опиняються в Україні, частина переправляється далі. DW з'ясувала, в який спосіб.