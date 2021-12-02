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Митниця - державна установа, першочергове завдання якої полягає в межах митного права стягувати митні збори та контролювати обіг товарів через кордон.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Митниця".
У Німеччині щороку викрадають кілька сотень тисяч велосипедів. А в останні роки - дедалі більше роверів преміумкласу. Багато з них згодом опиняються в Україні, частина переправляється далі. DW з'ясувала, в який спосіб.
Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського?