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Митниця

Митниця - державна установа, першочергове завдання якої полягає в межах митного права стягувати митні збори та контролювати обіг товарів через кордон.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Митниця".

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків 02.12.2021

Про те, якими є наймасштабніші схеми ухилення від сплати податків та чому український бізнес переходить у тінь, читайте в інтерв'ю DW зі старшим економістом CASE Україна Володимиром Дубровським.
Пільгове розмитнення євроблях: бюджет отримав понад 1 мільярд гривень

Пільгове розмитнення "євроблях": бюджет отримав понад 1 мільярд гривень 30.08.2021

Держбюджет України за 2,5 місяці отримав понад 1 мільярд гривень від оформлення 28 тисяч авто на єврономерах, повідомили в митниці.
Від авіації до митниці, або Коли Україні чекати нових безвізів з ЄС

Від авіації до митниці, або Коли Україні чекати нових безвізів з ЄС 07.07.2021

Україна хоче отримати п'ять нових безвізів з Євросоюзом: авіаційний, промисловий, митний, енергетичний і цифровий. DW розповідає, що про них варто знати та на якому етапі наближення до них перебуває Україна.
Електробайк Берлін-Дніпро, або Як крадені у Німеччині велосипеди потрапляють до України

Електробайк "Берлін-Дніпро", або Як крадені у Німеччині велосипеди потрапляють до України 02.07.2021

У Німеччині щороку викрадають кілька сотень тисяч велосипедів. А в останні роки - дедалі більше роверів преміумкласу. Багато з них згодом опиняються в Україні, частина переправляється далі. DW з'ясувала, в який спосіб.
Шмигаль планує домовитися з ЄС про п'ять безвізів

Шмигаль планує домовитися з ЄС про п'ять "безвізів" 28.06.2021

У найближчі кілька років Україна планує домовитися з Євросоюзом про п'ять "безвізів" у різних сферах, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Санкції РНБО щодо контрабандистів викликають багато запитань - експерт

Санкції РНБО щодо "контрабандистів" викликають багато запитань - експерт 03.04.2021

Рішення РНБО про запровадження санкцій щодо "українських контрабандистів" може дорого обійтися державі, переконаний фахівець з кримінального права.
Санкції РНБО: Данілов назвав імена найбільших контрабандистів

Санкції РНБО: Данілов назвав імена "найбільших контрабандистів" 03.04.2021

Олексій Данілов озвучив імена осіб, проти яких РНБО запровадила санкції за контрабанду. На митниці повідомляють про відсторонення більше 100 співробітників.
РНБО ввела санкції проти найбільших контрабандистів - Зеленський

РНБО ввела санкції проти найбільших контрабандистів - Зеленський 02.04.2021

Рішенням РНБО запроваджено санкції проти низки юридичних осіб, а також відсторонено десятки корумпованих митників, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Двоє працівників посольства у Польщі затримані за контрабанду - Кулеба

Двоє працівників посольства у Польщі затримані за контрабанду - Кулеба 01.03.2021

Двох українських дипломатів затримали на кордоні при спробі вивезти з України в службовому авто валюту, золото й цигарки. "Випадок для МЗС кричущий", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну

У порту Гамбурга виявили рекордну для Європи партію кокаїну 24.02.2021

За даними німецьких митників, реалізація такої кількості наркотику вроздріб принесла б наркоторговцям декілька мільярдів євро.

Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти?

Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти? 22.02.2021

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти, які знижують вартість розмитнення ввезених до 31 грудня 2020 року авто. Чи дозволить це закінчити багаторічну сагу "євроблях", з’ясовувала DW.
Влада Північної Ірландії призупинила Brexit-перевірки на кордоні

Влада Північної Ірландії призупинила Brexit-перевірки на кордоні 02.02.2021

Це рішення пов'язано з тим, що на адресу інспекторів митниці останнім часом надходять погрози.
На двієчку: чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості

"На двієчку": чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості 16.12.2020

Європейська бізнес асоціація зафіксувала безпрецедентне від 2013 року зниження настроїв інвесторів в Україні, і справа тут не лише у пандемії коронавірусу. Чим пояснюється такий песимізм - у матеріалі DW.
На українській митниці без змін: скарги на сірий імпорт, контрабанду та корупцію

На українській митниці без змін: скарги на "сірий імпорт", контрабанду та корупцію 10.12.2020

"Сірий імпорт", контрабанда та корупція на митниці - це проблеми, які не один рік дошкуляють бізнесу в Україні. Дані нового дослідження свідчать, що влада не поспішає братися за вирішення цих проблем.
У німецькому місті Еммеріх злодії викрали з митниці 6,5 мільйона євро

У німецькому місті Еммеріх злодії викрали з митниці 6,5 мільйона євро 11.11.2020

Поліція землі Північний Рейн-Вестфалія обіцяє винагороду у 100 тисяч євро за допомогу у схопленні злочинців, які викрали з митниці в місті Еммеріх 6,5 мільйона євро.
Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (відео)

Чому контрабанда на Закарпатті переживе ще не одного президента (відео) 02.10.2020

Побороти контрабанду та очистити митницю від хабарників і корупціонерів - з такими гучними закликами до Закарпаття періодично приїздить нове керівництво країни. Що змінилось за рік після візиту президента Зеленського?
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