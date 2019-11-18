Мир на Донбасі і транзит газу: Маас очікує кроків з боку Москви

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час візиту до Києва наголосив на важливості виконання Росією своєї частини зобов'язань щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. На спільній пресконференції із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у Києві у вівторок, 19 листопада, він вказав також на зусилля Берліна із збереження транзиту газу Україною з наступного року.

Врегулювання на Донбасі та саміт у "нормандському форматі"

У контексті підготовки до саміту в "нормандському форматі" Гайко Маас згадав зрушення, яких вдалося домогтися у врегулюванні конфлікту на Донбасі після приходу до влади в Україні Володимира Зеленського. "Розвиток з моменту приходу до влади президента Зеленського вселяє мужність людям в Україні, але також і на міжнародному рівні", - сказав Маас.

При цьому він згадав розведення сил, що відбулося в кількох районах уздовж лінії розмежування. За словами міністра, люди на Донбасі потребують справжнього режиму припинення вогню, який відповідає цій назві, більшої кількості пунктів перетину лінії розмежування, а також "безпеки для відновлення важливої інфраструктури".

А тому, наголосив Маас, "тепер черга і за Росією". "Втілення досягнутих домовленостей можна зрештою виміряти лише діями та результатами", - зауважив Маас. Він вказав на важливі кроки, які стоять і надалі на порядку денному: ухвалення українським парламентом закону про особливий статус Донбасу з підготовкою місцевих виборів, а також розкриття злочинів, скоєних під час конфлікту.

Маас запевнив, що Німеччина та Франція й надалі докладатимуть максимум зусиль для встановлення миру на Донбасі та відзначив потужну підтримку Києва з боку Берліна, "рівну якій ще треба пошукати".

Утім, ані німецький міністр, ані його український колега Вадим Пристайко на пресконференції не вдавалися у деталі щодо підготовки до саміту "нормандської четвірки".

Транзит газу Україною має бути збережений

Відповідаючи на запитання про реалізацію "Північного потоку-2" та транзит газу Україною, Маас повторив позицію Берліна щодо важливості збереження транзиту з наступного року. Він зазначив, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) отримала запевнення від російського президента щодо збереження транзиту українською територією та висловив впевненість, що це вдасться зробити.

Утім, Маас не уточнив, які механізми може застосувати Берлін, аби змусити Москву продовжити транзит. Міністр не дав конкретної відповіді на запитання, чи порушуватиметься тема транзиту газу на "нормандському" саміті, про що писали в ЗМІ.

Тему транзиту газу та підготовки до саміту в Парижі 9 грудня Гайко Маас обговорив із президентом України Володимиром Зеленським.