Підозрюваний у відмиванні коштів екс-керівник ДФС обіцяє повернутись в Україну

Підозрюваний у незаконному збагаченні та відмиванні коштів колишній в. о. голови фіскальної служби Мирослав Продан повідомив, що повертається в Україну після лікування. Раніше САП оголосила йому про підозру.