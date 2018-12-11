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Мирослав Продан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мирослав Продан".

Мирослав Продан – український державний службовець. З березня 2017 року виконує обов'язки голови Державної фіскальної служби України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд вирішив поновити Романа Насірова на посаді глави ДФС

Суд вирішив поновити Романа Насірова на посаді глави ДФС 11.12.2018

Роман Насіров не повернеться на посаду голови ДФС України до рішення Кабінету Міністрів про поновлення, повідомив його адвокат. У вівторок суд поновив його на посаді.
Екс-главу ДФС Продана відпустили на поруки народних депутатів

Екс-главу ДФС Продана відпустили на поруки народних депутатів 04.12.2018

Прокуратурі не вдалося домогтися арешту Продана. Його підозрюють у незаконному збагаченні.
Підозрюваний у відмиванні коштів екс-керівник ДФС обіцяє повернутись в Україну

Підозрюваний у відмиванні коштів екс-керівник ДФС обіцяє повернутись в Україну 22.11.2018

Підозрюваний у незаконному збагаченні та відмиванні коштів колишній в. о. голови фіскальної служби Мирослав Продан повідомив, що повертається в Україну після лікування. Раніше САП оголосила йому про підозру.

В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби

В Україні заочно оголосили підозру екс-в.о. голови фіскальної служби 16.11.2018

Мирослава Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Сам колишній в.о. голови Державної фіскальної служби не з'являється на допити і заявляє, що лікується в Німеччині.

Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики

Юлія Марушевська: Від корупції на митниці мають зиск ключові політики 06.08.2018

Колишня очільниця одеської митниці Юлія Марушевська в інтерв'ю DW прокоментувала результати розслідування газети Süddeutsche Zeitung про масштабну корупцію на українській митниці.
В Україні задекларували доходи понад чотири тисячі мільйонерів

В Україні задекларували доходи понад чотири тисячі мільйонерів 07.05.2018

Декларації про доходи понад одного мільйона гривень в 2017 році подали 4063 українці. Наймолодшому із них виповнилося сім років, а найстаршому - 99.