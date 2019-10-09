Минулої доби на Донбасі загинув український військовий

НаДонбасі через обстріли з боку бойовиків у вівторок, 22 жовтня, загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

За інформацією пресцентру, бойовики протягом доби 24 рази порушили режим припинення вогню. Обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил здійснювались з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами. Також був зафіксований вогонь снайперів, йдеться у повідомленні.

Обстріли поблизу Золотого

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 14 обстрілів, чотири з яких неподалік Золотого на Луганщині, де має відбуватись розведення сил.

Про те, що таке розведення ще 7 жовтня має відбутись у Золотому, а також у Петрівському на Донеччині, повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik) з посиланням на досягнуту домовленість. При цьому, як пояснював міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, "розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів".

15 жовтня Зайдік заявив, що ТКГ на зустрічі не змогла узгодити новий графік розведення сил у Петрівському та Золотому, але Київ і представники самопроголошених "республік" Донбасу не відмовились від цих планів.

Золоте: занепад, шахти та війна Історична шахта Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

Золоте: занепад, шахти та війна Прифронтові шахтарі Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

Золоте: занепад, шахти та війна Згадка про "золоту епоху" Золотого Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

Золоте: занепад, шахти та війна Шахтар-арт Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

Золоте: занепад, шахти та війна Місто, що вмирає Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

Золоте: занепад, шахти та війна В очікуванні розведення військ У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

Золоте: занепад, шахти та війна Військові на позиціях біля Золотого Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

Золоте: занепад, шахти та війна Нагадування про мирне життя Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

Золоте: занепад, шахти та війна "Напіввідкритий" КПВВ КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

Золоте: занепад, шахти та війна КПВВ працює як звичайний блок-пост Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

Золоте: занепад, шахти та війна Незручності для місцевих Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

Золоте: занепад, шахти та війна Дорога на "той бік" Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день. Автор: Микола Бердник

