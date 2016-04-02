Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Томенко". Микола Томенко очолює комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики.
Микола Томенко очолює комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, починаючи від грудня 2014 року. Раніше Микола Томенко кілька разів був заступником голови Верховної Ради. У 2005 році в уряді Юлії Тимошенко Микола Томенко обіймав посаду віце-прем'єр-міністра. Микола Томенко був депутатом Верховної Ради України 4-го – 8-го скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Опозиція заявляє, що влада діє в напрямку згортання свободи слова в Україні. Про це заявив віце-спікер парламенту, представник БЮТ Микола Томенко. Однак, експерти закликають не робити передчасних висновків.