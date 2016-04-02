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Микола Томенко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Томенко". Микола Томенко очолює комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики.

Микола Томенко очолює комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, починаючи від грудня 2014 року. Раніше Микола Томенко кілька разів був заступником голови Верховної Ради. У 2005 році в уряді Юлії Тимошенко Микола Томенко обіймав посаду віце-прем'єр-міністра. Микола Томенко був депутатом Верховної Ради України 4-го – 8-го скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Томенко оскаржив позбавлення його депутатського мандата

Томенко оскаржив позбавлення його депутатського мандата 02.04.2016

Екс-народний депутат зазначає, що в Україні відсутній закон, на підставі якого має здійснюватись дострокове припинення повноважень депутатів, які не входять до парламентських фракцій.
Позбавлення депутатських мандатів: БПП рухається слизькою дорогою

Позбавлення депутатських мандатів: БПП рухається "слизькою" дорогою 30.03.2016

Позбавлення депутатських мандатів Миколи Томенка та Єгора Фірсова, які входили до фракції БПП, критично сприйняли політологи. Експерти застерігають Петра Порошенка не йти шляхом Віктора Януковича.
Імперативний мандат як загроза демократії

Імперативний мандат як загроза демократії 29.03.2016

Опитані DW експерти гостро розкритикували безпрецедентний спосіб, у який були позбавлені депутатських мандатів Микола Томенко та Єгор Фірсов. На недемократичність цієї практики вказує і Венеціанська комісія.
ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова

ЦВК позбавила мандатів Томенка і Фірсова 28.03.2016

Центральна виборча комісія України позбавила мандатів двох колишніх членів фракції "Блоку Петра Порошенка" Миколу Томенка та Єгора Фірсова після рішення політичної сили про виключення їх з партії.
З'їзд Блоку Петра Порошенка висунув Гройсмана на посаду прем'єра

З'їзд "Блоку Петра Порошенка" висунув Гройсмана на посаду прем'єра 25.03.2016

"Блок Петра Порошенка" на з'їзді ухвалила рішення про підтримку відставки уряду та кандидатури Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України.
Зібрано більшу частину коштів на новий саркофаг для ЧАЕС

Зібрано більшу частину коштів на новий саркофаг для ЧАЕС 29.04.2015

ЄБРР і країни Великої сімки нададуть 515 із 615 необхідних мільйонів євро для завершення будівництва саркофагу. Ще 15 мільйонів нададуть інші країни. Росія та Китай не назвали точні суми внесків, які хочуть надати.
Опозиція скликає парламент, прихильники Тимошенко протестують

Опозиція скликає парламент, прихильники Тимошенко протестують 06.08.2011

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що опозиція ініціюватиме проведення позачергової сесії парламенту. За його словами, арешт екс-прем’єра Тимошенко вимагає парламентської оцінки.
Чи є загроза свободі слова в Україні? Експерти радять не робити передчасних висновків.

Чи є загроза свободі слова в Україні? Експерти радять не робити передчасних висновків. 13.04.2010

Опозиція заявляє, що влада діє в напрямку згортання свободи слова в Україні. Про це заявив віце-спікер парламенту, представник БЮТ Микола Томенко. Однак, експерти закликають не робити передчасних висновків.

Микола Томенко: "Закон про опозицію допоможе краще контролювати дії влади" 14.12.2006

Микола Томенко підозрює, що генерала Кравченка не допускають до спілкування з громадськістю 13.10.2004

Микола Томенко: на Дніпропетровщині тероризують незалежні ЗМІ 13.07.2004