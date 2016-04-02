На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Томенко". Микола Томенко очолює комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики.

Микола Томенко очолює комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, починаючи від грудня 2014 року. Раніше Микола Томенко кілька разів був заступником голови Верховної Ради. У 2005 році в уряді Юлії Тимошенко Микола Томенко обіймав посаду віце-прем'єр-міністра. Микола Томенко був депутатом Верховної Ради України 4-го – 8-го скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.