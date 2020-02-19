Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Микола Семена

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Семена". Микола Семена - український журналіст, кореспондент Радіо Свобода в Криму.

Суд у Симферополі в анексованому Росією Криму засудив кореспондента Радіо Свобода Миколу Семену 22 вересня 2017 року. Його засудили за "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії" до двох з половиною років позбавлення волі умовно із випробувальним терміном у три роки та забороною займатися публічною діяльністю впродовж трьох років. Правозахисні та журналістські організації називають ці переслідування політично вмотивованими, а МЗС України вважає цю справу одним із прикладів тиску та репресій щодо українських журналістів на анексованому півострові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Український політв'язень Олексій Стогній прибув з Криму до Києва

Український політв'язень Олексій Стогній прибув з Криму до Києва 19.02.2020

Засуджений у "справі диверсантів" до 3,5 років ув'язнення Олексій Стогній відбував покарання у колонії в Керчі. Його звинувачували в незаконному виготовленні зброї.
Європарламент виступив за розширення кримських санкції

Європарламент виступив за розширення "кримських" санкції 05.10.2017

Євродепутати вимагають накласти персональні санкції на суддів, котрі напряму причетні до фальсифікації судових вироків проти кримськотатарських лідерів Умерова та Чийгоза, а також журналіста Семени.
Європарламент закликав Росію звільнити Умерова, Чийгоза та Семену

Європарламент закликав Росію звільнити Умерова, Чийгоза та Семену 05.10.2017

Європарламент засудив вироки Ільмі Умерову, Ахтему Чийгозу та Миколі Семені і закликав негайно звільнити їх. У резолюції Росію звинувачують у порушенні прав людини на півострові.

ФРН закликала звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену

ФРН закликала звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену 29.09.2017

Уряд ФРН різко розкритикував вироки, винесені в анексованому Росією Криму лідеру кримських татар Ільмі Умерову і журналісту радіо "Свобода" Миколі Семені.
В ОБСЄ та ЄС розцінили вирок Миколі Семені у Криму як тиск на ЗМІ

В ОБСЄ та ЄС розцінили вирок Миколі Семені у Криму як тиск на ЗМІ 22.09.2017

Вирок українському журналісту Миколі Семені є порушенням свободи висловлення думок і свободи ЗМІ, переконані в Європейському Союзі та ОБСЄ. У Брюсселі та Відні закликали зняти усі обвинувачення проти журналіста.

Кримський суд засудив українського журналіста Миколу Семену за сепаратизм

Кримський суд засудив українського журналіста Миколу Семену за "сепаратизм" 22.09.2017

Суд у Сімферополі визнав Миколу Семену винним у "закликах до сепаратизму". Журналіст з вироком не згодний та має намір його оскаржити.

Amnesty International: у Криму винищують інакомислення

Amnesty International: у Криму винищують інакомислення 15.12.2016

За два з половиною роки після російської анексії Крим складно впізнати, стверджують правозахисники. Будь-які спроби незгоди з політикою окупації придушуються. Найбільше від репресій потерпають кримські татари.
Міятович: Сущенко залишається серед пріоритетів на порядку денному

Міятович: Сущенко залишається серед пріоритетів на порядку денному 14.10.2016

Представниця ОБСЄ з питань свободи преси відвідала Київ, де зустрілася з міністром закордонних справ Клімкіним.
Свобода слова по-кримськи: як Росія переслідує незалежних журналістів

Свобода слова по-кримськи: як Росія переслідує незалежних журналістів 31.08.2016

Російські спецслужби збільшують тиск на незалежних журналістів у Криму. За об’єктивне висвітлення ситуації на українському півострові, який майже два з половиною роки тому анексувала Росія, можна потрапити за ґрати.
Міжнародні організації засудили переслідування кримського журналіста

Міжнародні організації засудили переслідування кримського журналіста 20.04.2016

В ОБСЄ занепокоєні порушенням справи проти журналіста проекту "Крим. Реалії" та обшуками в інших кримчан. Сам журналіст, на якого гострить зуб кримська "прокурорка", запевняє, що не закликав до порушення цілісності РФ.