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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Семена". Микола Семена - український журналіст, кореспондент Радіо Свобода в Криму.
Суд у Симферополі в анексованому Росією Криму засудив кореспондента Радіо Свобода Миколу Семену 22 вересня 2017 року. Його засудили за "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії" до двох з половиною років позбавлення волі умовно із випробувальним терміном у три роки та забороною займатися публічною діяльністю впродовж трьох років. Правозахисні та журналістські організації називають ці переслідування політично вмотивованими, а МЗС України вважає цю справу одним із прикладів тиску та репресій щодо українських журналістів на анексованому півострові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.