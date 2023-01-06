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Микола Бердник

Пропустити розділ Микола Бердник: вибрані публікації

Микола Бердник: вибрані публікації

Військові несуть портрет і труну під час прощання Діаною Савітою Ваґнер біля Михайлівського золотоверхого собору в Києві

У Києві попрощалися з загиблою бойовою медикинею з Німеччини

36-річна Діана Савіта Ваґнер з Німеччини загинула наприкінці січня на Сході України.
Конфлікти14 лютого 2024 р.
Голова фракції Лівої партії в Бундестазі Дітмар Барч під час поїздки до Києва в травні 2023 року

Голова лівих у Бундестазі про ППО для Києва та діалог з РФ

Як візит в Україну змінив ставлення німецьких лівих до надання Києву зброї? Інтерв'ю DW з Дітмаром Барчем.
Політика22 травня 2023 р.
Перепоховання останків загиблих німецьких солдатів у Другій світовій війні, Сопів

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

У розпал війни РФ проти України ЗСУ часто знаходять останки солдатів вермахту, які загинули під час Другої світової.
Суспільство3 травня 2023 р.
Пропустити розділ Микола Бердник: інші публікації

Микола Бердник: інші публікації

Південний фронт, Херсонщина. Український військовий дивиться на Дніпро

Перед зимою: нова фаза війни в Україні?

Перед зимою: нова фаза війни в Україні?

Навіть без прориву на південному фронті Україна має кращі позиції, ніж перед її контрнаступом.
Конфлікти27 жовтня 2023 р.
Артилеристи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" біля Соледара, травень 2023 року

Як заколот ПВК "Вагнер" вплине на контрнаступ ЗСУ

Як заколот ПВК "Вагнер" вплине на контрнаступ ЗСУ

Підрозділи ПВК "Вагнер" більше не присутні на лінії зіткнення. Але чи це дасть ЗСУ серйозні переваги на полі бою?
Конфлікти29 червня 2023 р.
Винищувач F-16 польських повітряних сил

Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів

Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів

Чому МіГ зі Східної Європи не є альтернативною західним винищувачам, DW розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти9 лютого 2023 р.
Винищувачі F-16 польських ВПС у набі над Балтикою

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Рішення щодо західних винищувачів практично ухвалене, вважають українські аналітики, дискусія йде лише про тип літаків.
Конфлікти7 лютого 2023 р.
Танк німецької розробки Leopard 2 A7

Західні танки - вирішальний фактор розвитку війни в Україні

Західні танки - вирішальний фактор розвитку війни в Україні

Аби здійснити прорив у війні, Україні потрібні танки західного зразка для застосування їх у "загальновійськовому бою".
Конфлікти20 січня 2023 р.
БМП Marder

Військовий експерт про цінність БМП Marder для ЗСУ

Військовий експерт про цінність БМП Marder для ЗСУ

Експерт Центру Разумкова Олексій Мельник пояснив, як БМП Marder може допомогти ЗСУ в протидії російській агресії.
Конфлікти6 січня 2023 р.
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