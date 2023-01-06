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Микола Бердник
Пропустити розділ Микола Бердник: вибрані публікації
Микола Бердник: вибрані публікації
У Києві попрощалися з загиблою бойовою медикинею з Німеччини
36-річна Діана Савіта Ваґнер з Німеччини загинула наприкінці січня на Сході України.
Конфлікти
14.02.2024
14 лютого 2024 р.
Голова лівих у Бундестазі про ППО для Києва та діалог з РФ
Як візит в Україну змінив ставлення німецьких лівих до надання Києву зброї? Інтерв'ю DW з Дітмаром Барчем.
Політика
22.05.2023
22 травня 2023 р.
Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту
У розпал війни РФ проти України ЗСУ часто знаходять останки солдатів вермахту, які загинули під час Другої світової.
Суспільство
03.05.2023
3 травня 2023 р.
Пропустити розділ Микола Бердник: інші публікації
Микола Бердник: інші публікації
Перед зимою: нова фаза війни в Україні?
Перед зимою: нова фаза війни в Україні?
Навіть без прориву на південному фронті Україна має кращі позиції, ніж перед її контрнаступом.
Конфлікти
27.10.2023
27 жовтня 2023 р.
Як заколот ПВК "Вагнер" вплине на контрнаступ ЗСУ
Як заколот ПВК "Вагнер" вплине на контрнаступ ЗСУ
Підрозділи ПВК "Вагнер" більше не присутні на лінії зіткнення. Але чи це дасть ЗСУ серйозні переваги на полі бою?
Конфлікти
29.06.2023
29 червня 2023 р.
Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
Чому МіГ зі Східної Європи не є альтернативною західним винищувачам, DW розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Конфлікти
09.02.2023
9 лютого 2023 р.
Західні винищувачі - вже скоро в небі України?
Західні винищувачі - вже скоро в небі України?
Рішення щодо західних винищувачів практично ухвалене, вважають українські аналітики, дискусія йде лише про тип літаків.
Конфлікти
07.02.2023
7 лютого 2023 р.
Західні танки - вирішальний фактор розвитку війни в Україні
Західні танки - вирішальний фактор розвитку війни в Україні
Аби здійснити прорив у війні, Україні потрібні танки західного зразка для застосування їх у "загальновійськовому бою".
Конфлікти
20.01.2023
20 січня 2023 р.
Військовий експерт про цінність БМП Marder для ЗСУ
Військовий експерт про цінність БМП Marder для ЗСУ
Експерт Центру Разумкова Олексій Мельник пояснив, як БМП Marder може допомогти ЗСУ в протидії російській агресії.
Конфлікти
06.01.2023
6 січня 2023 р.
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