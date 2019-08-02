МЗС ФРН проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився проти того, щоб з Німеччини в односторонньому порядку вивезли дислокований ядерний арсенал союзників по НАТО. Про це Маас заявив у п'ятницю, 22 листопада, в японському місті Хіросіма.

"Це нічого не дасть, коли ядерну зброю перевозять з однієї країни в іншу", - сказав Маас, цитує інформагенція dpa. "Якщо вона (ядерна зброя. - Ред.) має зникнути, то має зникнути всюди", - додав німецький урядовець.

Водночас Маас підтримав проведення ядерного роззброєння. "У справі ядерного роззброєння нам потрібні угоди на широкій основі, а не лише з окремими країнами", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства ФРН. "Ми маємо ставити собі за мету, що колись житимемо у без'ядерному світі, навіть попри те, якщо це буде не так просто й триватиме дуже довго", - зазначив Маас.

Німецький міністр прибув до Японії напередодні дводенного саміту глав МЗС країн Великої двадцятки (G20), що має відбутися в цій країні. Маас в ході візиту до Хіросіми відвідав Меморіальний музей миру, поклав вінок, ушанувавши пам'ять про десятки тисяч жертв ядерних бомбардувань міст Хіросіма й Нагасакі, а також зустрівся з людьми, які пережили ті трагічні події.

"Не можна допустити, щоб пам'ять про горе людей у Хіросімі й Нагасакі зблякла", - зазначив глава МЗС Німеччини в пам'ятній книзі музею. У своєму дописі він також наголосив на "спільній відповідальності" за те, щоб подібне ніколи не повторилося.

Експерти кажуть про 20 ядерних боєзарядів у ФРН

За оцінкою експертів, в Німеччині розміщені близько 20 ядерних бомб США. Дислокація в ФРН цих ядерних боєзарядів зумовлена пунктами договору Північноатлантичного альянсу (НАТО). Політики з Лівої партії та Зелені виступають за виведення цих озброєнь з авіабази бундесверу Бюхель в землі Рейнланд-Пфальц. До таких вимог приєднався й дехто з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членом якої є також і Гайко Маас, нагадує dpa.

У серпні 1945 року японські міста Хіросіма і Нагасакі піддалися атомним бомбардуванням з боку США. До кінця 1945 року від безпосереднього впливу вибухів і наслідків радіоактивного опромінення загинуло понад 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, у червні цього року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив про зростання інвестицій у модернізацію ядерних арсеналів у світі.