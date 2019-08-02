 МЗС ФРН проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

МЗС ФРН проти одностороннього виведення ядерної зброї з Німеччини

Якщо ядерна зброя має зникнути, то вона має зникнути скрізь, а не лише в одній країні, вважає глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Міністр при цьому висловився за необхідність ядерного роззброєння.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час візиту в Японію

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився проти того, щоб з Німеччини в односторонньому порядку вивезли дислокований ядерний арсенал союзників по НАТО. Про це Маас заявив у п'ятницю, 22 листопада, в японському місті Хіросіма.

"Це нічого не дасть, коли ядерну зброю перевозять з однієї країни в іншу", - сказав Маас, цитує інформагенція dpa. "Якщо вона (ядерна зброя. - Ред.) має зникнути, то має зникнути всюди", - додав німецький урядовець.

Водночас Маас підтримав проведення ядерного роззброєння. "У справі ядерного роззброєння нам потрібні угоди на широкій основі, а не лише з окремими країнами", - наголосив глава зовнішньополітичного відомства ФРН. "Ми маємо ставити собі за мету, що колись житимемо у без'ядерному світі, навіть попри те, якщо це буде не так просто й триватиме дуже довго", - зазначив Маас.

Німецький міністр прибув до Японії напередодні дводенного саміту глав МЗС країн Великої двадцятки (G20), що має відбутися в цій країні. Маас в ході візиту до Хіросіми відвідав Меморіальний музей миру, поклав вінок, ушанувавши пам'ять про десятки тисяч жертв ядерних бомбардувань міст Хіросіма й Нагасакі, а також зустрівся з людьми, які пережили ті трагічні події.

"Не можна допустити, щоб пам'ять про горе людей у Хіросімі й Нагасакі зблякла", - зазначив глава МЗС Німеччини в пам'ятній книзі музею. У своєму дописі він також наголосив на "спільній відповідальності" за те, щоб подібне ніколи не повторилося.

Експерти кажуть про 20 ядерних боєзарядів у ФРН

За оцінкою експертів, в Німеччині розміщені близько 20 ядерних бомб США. Дислокація в ФРН цих ядерних боєзарядів зумовлена пунктами договору Північноатлантичного альянсу (НАТО). Політики з Лівої партії та Зелені виступають за виведення цих озброєнь з авіабази бундесверу Бюхель в землі Рейнланд-Пфальц. До таких вимог приєднався й дехто з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членом якої є також і Гайко Маас, нагадує dpa.

У серпні 1945 року японські міста Хіросіма і Нагасакі піддалися атомним бомбардуванням з боку США. До кінця 1945 року від безпосереднього впливу вибухів і наслідків радіоактивного опромінення загинуло понад 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, у червні цього року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив про зростання інвестицій у модернізацію ядерних арсеналів у світі.

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